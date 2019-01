L' assessore alla Cultura del Comune di Albissola Marina Nicoletta Negro ai microfoni di

PIANO SOCIOSANITARIO VENETO : assessore LANZARIN "OK A PIANO DI PREVENZIONE E EDUCAZIONE ALLA SALUTE SESSUALE - NO A VIA LIBERA ALLA ... : "La proposta presentata dei consiglieri regionali Ruzzante e Bartelle di aggiungere ai capitoli dedicati ALLA SALUTE della donne e del bambino " spiega l'ASSESSORE " è stata poi emendata dALLA Giunta ...

SCUOLA : assessore DONAZZAN IN VISITA ALLA PRIMARIA DI PAVIOLA DI SAN GIORGIO IN BOSCO - "SCHIANTO - UN ALBERO DI NATALE SPECIALE" : DONAZZAN a PAVIOLA 'Sono rimasta piacevolmente colpita dall'iniziativa promossa dagli alunni e dalle insegnanti di questa SCUOLA " ha affermato l'ASSESSORE - che hanno inteso incentrare il tema della ...

Gibellina - novità in giunta. Pirrello assessore alla Scuola - Bonifacio vice sindaco : ... ha individuato nella dottoressa Daniela Pirrello, attualmente dirigente dell'Agenzia delle Entrate di Trapani, quale assessore alla Pubblica Istruzione, alle politiche del Welfare e allo Sport. ...

Finanziamenti perduti alla scuola Giromini - i socialisti : «Colpa dell'assessore Raggi» : Marina di Carrara - «L'assessore Raggi, in evidente stato confusionale per i disastri che sta causando alla città, non ha trovato di meglio da fare che accampare puerili giustificazioni a un fatto ...

Rocca Cencia - Arpa boccia altro impianto rifiuti. assessore M5s in Municipio alla giunta Raggi : “Si diano una svegliata” : I rifiuti che transitano per l’impianto devono essere “riprocessati” prima di finire in discarica. Non solo il Tmb Salario. L’Arpa Lazio boccia senza appello anche l’altro impianto per il trattamento meccanico-biologico di Ama Spa, quello di Rocca Cencia, gemello del sito di Roma nord sia nelle caratteristiche tecniche che, a quanto pare, nel malfunzionamento. Dalle 31 pagine di relazione consegnate alla conferenza dei servizi aperta in Regione ...

Lazio - l’Arpa boccia anche il tmb di Rocca Cencia. assessore M5s del Municipio alla giunta Raggi : “Si diano una svegliata” : I rifiuti che transitano per l’impianto devono essere “riprocessati” prima di finire in discarica. Non solo il Tmb Salario. l’Arpa Lazio boccia senza appello anche l’altro impianto per il trattamento meccanico-biologico di Ama Spa, quello di Rocca Cencia, gemello del sito di Roma nord sia nelle caratteristiche tecniche che, a quanto pare, nel malfunzionamento. Dalle 31 pagine di reLazione consegnate alla conferenza dei servizi aperta in Regione ...

Bologna - l'assessore alla Sanità Sergio Venturi radiato dall'Ordine dei medici : La decisione presa per la delibera regionale sulle ambulanze senza medici. Bonaccini parla di atto "grave e inaudito". Le opposizioni chiedono le dimissioni

Trieste - assessore urbanistica su spinte e offese alla madre in bus : “Non ditemi che sono razzista ma era una negra” : “Non ditemi che sono razzista ma era una negra che in fatto di integrazione ha capito tutto”. Così l’assessore all’urbanistica di Trieste, Luisa Polli, ha definito su Facebook una ragazza che, a suo dire, ha offeso e spinto la madre 84enne dell’assessore mentre si trovava a bordo di un autobus cittadino. Il post, come riporta Triestecafe.it, è sparito dalla piattaforma dopo mezz’ora. Ma ne è rimasta traccia online. “Stamane mia mamma, 84 ...

"Lavori in nero? Certo - sei nero : volevi lavorare in bianco?" L'assessore alla sicurezza di Verona Daniele Polato prende in giro un ubriaco : Piazza Brà, Verona. L'assessore alla sicurezza Daniele Polato, ex Forza Italia, ora nell'area di centrodestra, si fa riprendere mentre parla con un signore seduto su una panchina. L'uomo, sulla 50ina, è ubriaco, è evidentemente in difficoltà, e non riesce a formulare bene i suoi pensieri. Polato e la persona che riprende la scena con uno smartphone sembra conoscerlo e si prende gioco di lui. Una goliardata, si ...