Lasciare il lavoro senza averne un altro | 10 Paesi poco cari dove mollare tutto

Disabile costretto a Lasciare il lavoro per una malattia - l’azienda lo riassume dopo un anno : Silvano Casali, 26enne della provincia di Reggio Emilia, da otto anni costretto su una sedia a rotelle, ha dovuto lasciare il lavoro alla Microlog di Sassuolo che a lungo aveva cercato, e per più di un anno ha temuto che non l'avrebbe più ritrovato: "Pensa a guarire che noi ti aspettiamo", gli avevano detto i titolari. Promessa mantenuta.Continua a leggere

Sassuolo - fu costretto a Lasciare il lavoro : disabile viene ripreso un anno dopo : Era in azienda da solo 15 giorni, quando per una piaga da decubito era stato costretto a lasciare quel lavoro e ad andare in ospedale, dove è rimasto per 13 lunghi mesi. Ma la vicenda del 26enne ...

Pensioni - da quota 100 all'opzione donna tutte le novità per Lasciare il lavoro nel 2019 : ROMA - Molte novità previdenziali attendono gli italiani nel 2019. Alcune sono state incluse nella manovra appena approvata in Senato , ora attesa alla Camera per il via libera definitivo . Altre ...

Pensioni e quota 100 : paletti e restrizioni per chi vuole Lasciare in anticipo il lavoro : La quota 100 e il conseguente avvio del superamento della legge Fornero in tema di Pensioni potrebbe cambiare, prevedendo più paletti e restrizioni per scoraggiare l'uscita dal mondo del lavoro e permettere di risparmiare fino a due miliardi di euro nella legge di Bilancio. Ecco quali potrebbero essere i paletti che il governo inserirà.Continua a leggere

Quota 100 : la metà degli aventi diritto potrebbe non Lasciare il lavoro per limiti misura : Gli emendamenti in Commissione Bilancio della Camera non hanno prodotto correttivi a Quota 100. Bruxelles ha bocciato la manovra finanziaria del governo e chiesto interventi a ridurre l’impatto della legge di Bilancio anche e soprattutto per quanto riguarda la spesa previdenziale che gioco forza, per via di Quota 100 aumenterà. La misura potrebbe essere richiesta da 300mila lavoratori, ma l’Inps non può permettersi di ricevere nel 2019, 300mila ...

Pensioni - le 7 finestre di quota 100. Ecco come Lasciare il lavoro : quota 100 è ormai alle porte. Il superamento della legge Fornero passa dalla riforma fortemente voluta dalla Lega che di fatto cambia completamente il volto del sistema previdenziale italiano. Di ...