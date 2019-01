La Ventura via da Mediaset | il direttore Paolini commenta | ' È come il calciomercato'

Simona Ventura via da Mediaset : a Temptation Island Vip forse Belen o Barbara D'Urso : Dopo numerosi rumors è arrivata finalmente la conferma: Simona Ventura saluta Mediaset per tornare in Rai dove dovrebbe condurre "The Voice". È giunta al termine, dunque, la breve esperienza all'azienda del Biscione per "SuperSimo", che ha avuto il suo punto più alto nella conduzione della prima edizione di Temptation Island Vip. A questo punto è inevitabile chiedersi chi sarà chiamato a raccogliere l'eredità della celebre presentatrice al ...

Carlo Freccero (direttore Rai2) in conferenza : "The Voice con Ventura solo se troviamo uno studio. Chiudo Fatti vostri e Detto Fatto? Sono programmi da Rai1..." : [live_placement] Sta per iniziare a Roma, nella sede Rai di Viale Mazzini, la conferenza stampa di Carlo Freccero, neo direttore di Rai2. TvBlog seguirà l'incontro, che si preannuncia essere un vero e proprio one man show, in tempo reale. Sarà l'occasione per ufficializzare il ritorno di Simona Ventura, in pole, come anticipato da Blogo, per la conduzione della nuova edizione di The Voice. ...

Carlo Freccero : «The Voice si farà solo se troviamo studi a disposizione. Non posso fare un’esclusiva a Simona Ventura» : Carlo Freccero L’approdo a The Voice di Simona Ventura - spoilerato da Mediaset – non è poi così scontato. A riferirlo Carlo Freccero, direttore di Rai 2, durante la conferenza stampa odierna in cui ha presentato, a grandi linee, il nuovo palinsesto del canale. Freccero ha rinnovato la sua stima per la conduttrice ma, subito dopo, ha messo in dubbio l’effettiva messa in onda della sesta edizione del talent show: “The ...

Simona Ventura via da Mediaset : chi condurrà Temptation Island Vip 2019? : Temptation Island Vip: chi sostituisce Simona Ventura? Simona Ventura fuori da Mediaset: la conferma è arrivata poche ore fa da Marco Paolini. Chi sostituirà la conduttrice di Temptation Island Vip alla conduzione del programma? Il primo nome avanzato potrebbe essere quello di Filippo Bisciglia. Il presentatore, con alle spalle ben edizioni di successo della trasmissione vedsione nip, potrebbe avere ora la promozione e tornare in prima serata ...

Cile : se ami natura e avVentura - questo è il tuo viaggio : AcatamaArcipelago Juan FernandezCile: le 10 Destinazioni da sognoIsola di ChiloéPatagoniaIsla MagdalenaTorres del PaineValparaisoValle della LunaAmate il viaggio o la vacanza? La differenza non è sottile, e riguarda un approccio agli antipodi. Se amate il viaggio, amate la scoperta, l’esplorazione, l’avventura, l’outdoor e le attività sportive. Se vi ritrovate in quest’ultima tipologia di viaggiatori, la vostra prossima ...

Barbara d’Urso taglia Simona Ventura dalla clip su Temptation Island Vip : lei "risponde" via social : La conduttrice del reality ha condiviso su Instagram il pensiero di chi ha fatto notare l'assenza dai video mandati in onda...

Chievo - Pellissier : 'Ventura? Andare via così è una tristezza - pensava più a lui che alla squadra' : Sergio Pellissier , attaccante del Chievo Verona , parla a Sky Sport dopo il pareggio contro il Napoli: 'In quella lettera per Ventura ho scritto ciò che pensavo. Possono essere parole forti o no, ma il Chievo non ha mai mollato e Andare via in quel momento così ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : Flavia Severin si arrende a Demir - finisce l’avVentura dell’Italia senza medaglie : L’Italia termina la propria avventura ai Mondiali 2018 di Boxe femminile che si stanno disputando a New Delhi (India): nessuna azzurra è riuscita a qualificarsi alle semifinali e dunque torniamo a casa senza nemmeno una medaglia come non accadeva dal 2010. Dopo l’eliminazione di Alessia Mesiano, che difendeva il titolo tra le 57 kg, si è dovuta arrendere anche Flavia Severin nei quarti di finale della categoria +81 kg. Il nostro ...

Chievo - Pellissier contro Ventura : 'Voleva andare via dal primo momento' : Una situazione di certo non facile in casa Chievo Verona, non solo per i risultati, ma soprattutto dopo le dimissioni di Gian Piero Ventura [VIDEO], ormai ex tecnico della squadra veneta. Per il momento dalla societa' non sono trapelate notizie circa i motivi che hanno portato il mister a dimettersi dopo solo quattro partite in Serie A. Ma non sono mancate le reazioni dopo l'annuncio del tecnico. Ed è proprio il capitano della squadra, Sergio ...

Fjallraven Polar : al via le iscrizioni per l’avVentura invernale più entusiasmante al mondo : Torna anche quest’anno Fjällräven Polar, l’evento di successo mondiale organizzato da Fjällräven e che ogni aprile porta una trentina di persone – provenienti da tutto il mondo – nelle regioni artiche scandinave per l’avventura della vita: guidare una muta di cani da slitta per 300 chilometri attraverso la tundra. I partecipanti non devono necessariamente avere esperienze precedenti, perché si tratta di un’opportunità che Fjällräven ...

Durissimo Pellissier : 'Ventura voleva andar via da subito' : Roma, 12 nov., askanews, - 'Dal primo momento che è arrivato se ne voleva già andare. Chi ama una squadra non la abbandona come fa Ventura, non fate come lui: si vince e si perde insieme'. E' ...

Chievo - Pellissier attacca Ventura : ''Voleva andare via da quando è arrivato'' : Acque agitate in casa Chievo, per via delle dimissioni presentate da Gian Piero Ventura dopo il pareggio casalingo di ieri contro il Bologna.A prendere la parola in questo momento così delicato è Sergio Pellissier, bandiera dei veronesi e capitano di mille battaglie, che sfoga tutta la sua rabbia per i pessimi risultati della squadra e critica aspramente la dimissioni a sorpresa di Ventura.Una stagione nata subito sotto una cattiva stella per il ...