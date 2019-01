La “spia” americana

ilfoglio

: RT @ilfoglio_it: Che cosa non torna nel caso dell’ex marine arrestato per spionaggio a Mosca. Se è un ricatto, è inutile - di @DanieleRaine… - MonitoringOur : RT @ilfoglio_it: Che cosa non torna nel caso dell’ex marine arrestato per spionaggio a Mosca. Se è un ricatto, è inutile - di @DanieleRaine… - ilfoglio_it : Che cosa non torna nel caso dell’ex marine arrestato per spionaggio a Mosca. Se è un ricatto, è inutile - di… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) New York. All’inizio si era pensato che l’arresto di un ex marine americano a Mosca con l’accusa di essere una spia fosse un espediente per fare pressione sull’Amministrazione Trump e ottenere la liberazione di Maria Butina, una cittadina russa che a dicembre ha confessato in tribunale di essere un