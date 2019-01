“La sicurezza non si crea con la politica degli spot Ma anche i sindaci hanno torto”

Dl Sicurezza - Di Maio : “La protesta dei sindaci? Solo campagna elettorale”. Orlando : “Ricorrerò al giudice civile” : “Solo campagna elettorale da parte di sindaci che si devono sentire un pò di sinistra facendo un pò di rumore. Ma se vuoi sentirti di sinistra metti mano ai diritti sociali di questo Paese, quelli che la sinistra ha distrutto in questi anni. Pensate come stanno messi male”. Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio sul blocco del Dl Sicurezza da parte di alcuni sindaci. L'articolo Dl Sicurezza, Di Maio: “La protesta dei ...

Mattarella - il discorso di fine anno : “La sicurezza si realizza se è garantita la convivenza. Manovra - si assicuri confronto in Parlamento” : “La vera sicurezza si realizza, con efficacia, preservando e garantendo i valori positivi della convivenza”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo quarto messaggio di fine anno ha parlato del bisogno di sicurezza del Paese, ma anche dell’importanza di ritrovare compattezza e fiducia come comunità. “sicurezza è anche lavoro, istruzione, più equa distribuzione delle opportunità per i giovani, attenzione ...

Mattarella - il discorso di fine anno : “La vera sicurezza si realizza se garantiti valori della convivenza. No a zone franche di illegalità” : “La vera sicurezza si realizza, con efficacia, preservando e garantendo i valori positivi della convivenza”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo quarto messaggio di fine anno ha parlato del bisogno di sicurezza del Paese, ma anche dell’importanza di ritrovare compattezza come comunità e il bisogno di ritrovare la fiducia. “sicurezza è anche lavoro, istruzione, più equa distribuzione delle ...

“La sicurezza stradale non ha confini” - incontro sportivo-sociale a Malta : “La sicurezza stradale non ha confini”, è stato questo il tema dell’incontro sportivo-sociale, che si è svolto in quel di

“Lui non ci sarà” - Vauro scrive una lettera a Mattarella : “La mia dignità e sicurezza lese da un’alta carica dello Stato” : Pubblichiamo la lettera del vignettista Vauro Senesi. Vauro è uno degli “esclusi” dalla manifestazione organizzata dalla Lega sabato 8 dicembre a Roma, lanciata sui social con la campagna “Lui/lei non ci sarà”. La serie di foto condivise dagli account ufficiali del Carroccio mette in fila i “nemici” del partito, spesso ridicolizzati nelle pose. Vauro ha deciso di scrivere una lettera al presidente della Repubblica Sergio ...

Decreto Sicurezza - ok alla fiducia alla Camera : 336 sì - 249 no. Salvini : “La legge porterà più ordine nelle città” : La Camera ha votato la fiducia al governo Conte posta sul Decreto legge Sicurezza e immigrazione. Hanno votato sì 336 deputati, mentre i no sono stati 249. Nessuno dei 585 presenti (tutti partecipanti al voto) si è astenuto. Indicativamente si sono schierati a favore del Decreto M5s e Lega; contrari tutti gli altri gruppi di opposizione, di sinistra e di destra. Il gruppo Maie – che finora ha sempre votato la fiducia all’esecutivo ...