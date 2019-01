La sanità è in affanno Ma la politica preferisce le minacce alle responsabilità

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Di Leda Volpi, deputata M5S. Medico Neurologo, ha lavorato in AOU Pisana per 13 anni prima come specializzanda, poi come dottore di Ricerca. Dal 2017 è dirigente medico presso ASL 1 Imperiese. Eletta alla Camera dei Deputati nella XVIII legislatura. Membro della Commissione Affari Sociali e. Membro della Commissione bicamerale per l’Infanzia e l’AdolescenzaIeri ho letto per caso un articolo che raccontava di un post di sfogo di un chirurgo dei trapianti di Pisa, Daniele Pezzati, messaggio che è diventato virale su Facebook raggiungendo in poche ore migliaia di condivisioni. Nel post il chirurgo si definiva fiero del proprio lavoro, impegnativo e ricco di soddisfazioni (nella notte di Capodanno ha eseguito il 160esimo trapianto di fegato, “record per il Centro di Pisa e primato italiano”), ma anche molto faticoso e fonte di necessarie rinunce soprattutto sul piano della vita ...