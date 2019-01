La città dell' impossibile e il suo folle papà italiano

Il Cittadella si appella al Parma - : Il mercato di gennaio vedrà il Parma chiamato al non facile compito di portare a termine acquisti mirati, in particolare in attacco, per riempire il reparto che nel girone di andata ha deluso di più. ...

Speciale manovra/4 - Sul reddito di cittadinanza resta lo scoglio delle Regioni : La bozza del decreto. Dal 1° marzo i circa 5 milioni di potenziali beneficiari della misura di sostegno al reddito potranno presentare una domanda a Poste italiane. Dopo l’ok dell’Inps, ad aprile la card con il sussidio. Manca ancora l’accordo con i governatori sulla distribuzione dei 4mila «navigator»...

Meteo - è il giorno della neve : tutte le città interessate : Ondata di gelo in Italia: c'è un nuovo avviso di condizioni Meteorologiche avverse emesso dalla Protezione Civile. neve...

Sprint città del Natale : GrandPrix Slot - tornei di Fortnite - street band e la 'Zucca dei desideri' della Befana : Qui il cielo è davvero vicino grazie anche all'attività del planetario che al suo interno offre proiezioni fulldome theater con suggestivi spettacoli curati dal Gruppo Astrofili Arezzo. E poi si ...

Allerta Meteo - Prefettura dispone obbligo di catene sulle strade della città Metropolitana di Reggio Calabria in vista della neve in arrivo : Nella serata odierna, si è tenuta, presso la Prefettura di Reggio Calabria, una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità per disporre, in via preventiva, tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità in seguito l messaggio di Allertamento Meteo, con previsione di abbondanti nevicate, anche a bassa quota, diramato dalla Sala Operativa della Protezione Civile regionale. Alla riunione hanno ...

Scoppia il caso decreto sicurezza : Orlando non lo applica a Palermo. Salvini : 'si occupi della sua città' : Il sindaco intende salvaguardare i migranti che alla scadenza del permesso per ragioni umanitarie si troverebbero in una situazione di clandestinità. Altri si apprestano a seguirlo. Il ministro dell'...

Festa della Befana a città della Scienza : eventi e giochi per bambini ad ingresso gratuito : 'Punto Scienza', un momento di incontro con professori e ricercatori dell'Università per esplorare la Scienza che si cela anche dietro una Festa come questa. Infine, 'Science Centre', ovvero le ...

Mille giovani musulmani ripuliscono le strade delle città inglesi coperte di rifiuti dei brindisi di Capodanno : Fuochi d'artificio, cene fusion, feste in piazza, club alla moda e brindisi 'proibiti' negli Speakeasy Bar più cool d'Europa. Ma anche tantissime bottiglie e rifiuti in strada. Quello che resta ...

Auto rubata in pieno centro : amarezza per il furto e per l'abbandono del 'cuore' della città : Gentile direttore, in cronaca il resoconto di quanto accadutomi nei giorni scorsi: per fare compere, mi recavo in centro città a Vasto , una ridente cittadina abruzzese, con velleità di area macro urbana e dove il grado di ...

Carte d'identità nei sacchetti dell'immondizia : giallo a Cinecittà : di Laura Bogliolo Pezzi di vita, fotogrammi di volti, indirizzi, firme. Sono spuntati da un sacco trasparente lasciato in bella vista dentro un cassonetto in viale Palmiro Togliatti. Nella busta c'...

Sport e cultura a costo zero : i segreti della città più felice al mondo : ... per la proprietà transitiva gli abitanti di questo piccolo centro alle porte di Helsinki - 9.600 abitanti e un'estensione di appena sei chilometri quadrati - dovrebbero essere i più felici al mondo. ...

Smog : da domani torna l’emergenza in molte città dell’Emilia Romagna : Da domani a giovedi’ 3 gennaio, visto il superamento per tre giorni consecutivi del limite per le Pm10, tornano in vigore le misure emergenziali antiSmog in molti Comuni dell’Emilia-Romagna. Le citta’ interessate al provvedimento sono Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Carpi, Castelfranco Emilia, Formigine , Sassuolo, Ferrara, Cento, Rimini e Riccione. Stop alla circolazione anche per le auto diesel euro 4, divieto di uso di ...

Matera su Raiuno - Bari su Canale 5 : il derby tv delle piazze per arrivare al 2019 In molte altre città pugliesi spettacoli per il countdown di San Silvestro : E ancora: Taranto con Elio e le storie tese, Ostuni, Martina Franca, e ancora tanti e tanti spettacoli nelle piazze pugliesi per arrivare al 2019. Di seguito il comunicato: Ha aperto i concerti di ...

Serie B : blitz Palermo a Cittadella e titolo d'inverno - Brescia e Pescara a -5 : Il Palermo è campione d'inverno in Serie B . Nella 19.a giornata, Falletti regala la vittoria per 1-0 a Cittadella. Vittoria pesante anche per il Pescara , che con una tripletta di Mancuso passa 4-2 ...