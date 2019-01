La Cina sulla Luna | tra esplorazione | tecnologia e politica

La Cina riconquista la Luna : "Atterrati sulla faccia nascosta" : Ieri lo ha raggiunto, mostrando al mondo per la prima volta monti e crateri della far side, la Luna oscura. La data è simbolica: l'alba del 2019, cinquant'anni dopo lo sbarco degli americani del 69. ...

La Cina è atterrata sulla faccia nascosta della Luna con la sonda Chang'e-4 : La sonda Chang'e-4 è finalmente atterrata sulla faccia nascosta della Luna, quella che normalmente dal nostro pianeta non riusciamo a vedere. Si tratta di una missione unica nel suo genere, e di un avvenimento storico, in quanto mai nessuno fino ad ora si è recato sull'altro lato Lunare. È quindi la Cina per prima a sfatare questo tabù. Questa mattina, mentre in Italia era notte fonda, la sonda ha toccato il suolo Lunare. La notizia è stata ...

La Cina è atterrata sulla faccia nascosta della luna : La sonda Chang'e-4 è atterrata 'con successo' sulla faccia nascosta della luna alle 10:26 locali , 3:26 in Italia, : lo ufficializzano i media cinesi dopo alcune ore di suspense, in merito alla ...

Cina - il regolamento statale sulla prostituzione potrebbe essere modificato - : Le autorità cinesi potrebbero annullare il vigente regolamento sulle prostitute, che prevede la reclusione per loro e i loro clienti. Lo riporta oggi il China Daily. L'iniziativa di abolire le norme ...

Cina - dirotta bus e lo lancia sulla folla : 5 morti e 20 feriti : Un Natale di sangue a Longyan , nella provincia di Fujian, in Cina. Un uomo armato di coltello ha diriottato un autobus e si è lanciato contro la folla. Secondo le prime infomrazioni dei media cinesi, ...

Cina - arriva il cartone animato sulla vita di Karl Marx : “Finalmente la sua storia d’amore diventerà leggendaria” : Karl Marx è diventato ora anche il protagonista di un cartone animato. Succede in Cina, dove il governo ha deciso di celebrare il 200esimo compleanno del filosofo tedesco ispiratore del socialismo con un cartone animato pensato raccontare la sua vita e il suo pensiero ai millenials. L’autore de Il Capitale viene dipinto come un ragazzo perdutamente innamorato di Jenny von Westphalen, descritta come la più bella della città di Trier. La ...

U&D - Teresa molto viCina ad Antonio : coccole e tenerezze sulla neve : Il trono classico di Uomini e Donne, il people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, molto presto potrebbe perdere una poltrona rossa. Teresa Langella, l'unica donna protagonista del trono classico, potrebbe decidere di portare a termine il proprio percorso coronando la fine di un emozionante viaggio all'interno dei sentimenti con la scelta finale. Il nome del corteggiatore che attualmente è più vicino alla tronista è quello del ...

Si sgretola un altro ponte - terzo caso in tre giorni : 'piovono' calCinacci sulla 274 : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Anticipazioni Un posto al sole : Giovanna viCina alla verità sulla morte di Veronica : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un posto Al sole' che mettono il pubblico di fronte a nuovi colpi di scena. Il processo contro Alberto rimane la tematica centrale soprattutto dopo che la verità sull'omicidio di Veronica viene resa nota ad altri personaggi, tra cui Elena. L'avvocato Palladini, dal canto suo, ha capito che Valerio sta coprendo la figlia ...

Cina : pubblicata raccolta dei discorsi del presidente Xi sulla nuova Via della seta : "La nuova Via della seta è divenuta la piattaforma per la cooperazione più popolare e di più larga scala al mondo", ha dichiarato il ministro. , segue, , Cip,

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : tutti i possibili podi della rassegna iridata in Cina sulla base del ranking : Il giorno tanto atteso si sta avviCinando. L’11 dicembre i Mondiali di Nuoto in vasca corta avranno finalmente inizio. Nella pisCina di Hangzhou (Cina) gli atleti più forti del Pianeta si esibiranno nell’ultimo evento clou del 2018. Le intenzioni sono quelle di salutare nel miglior modo possibile. E’ per questo che i Paesi di grande tradizione si presentano in forze: Stati Uniti e Russia su tutti. E saranno proprio queste due ...

La Cina verso la costruzione di una stazione sulla Luna : La Cina potrebbe essere la prima nazione a costruire una colonia terrestre sulla Luna. In un video rendering di 8 minuti diffuso dall’Agenzia Spaziale cinese lo scorso aprile, che ha per sottotitolo in inglese “Forgiando insieme una nuova era dello sviluppo spaziale”, si illustrano i diversi settori nei quali si dispiega la ricerca spaziale della Cina, dalla esplorazione su Marte allo sviluppo dei vettori ‘Lunga ...

Calciomercato Parma - falla sulla corsia manCina : le opzioni per gennaio [GALLERY] : 1/5 Moro Francesco/LaPresse LaPresse ...

Rieti - esplosione in un distributore sulla Salaria : due morti - un pompiere e un passante. «Autocisterna sbalzata per una deCina di metri» : Tragedia nel reatino. Oggi intorno alle 14.30 si è verificata un'esplosione in un distributore di carburante IP sulla via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio:...