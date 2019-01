La Cina sul lato oscuro della Luna | 50 anni dopo l’Apollo 11 un nuovo record nella

NBA 2019 - i risultati della notte (4 gennaio) : James Harden trasCina ancora i Rockets in casa di Golden State - ok gli Spurs di Belinelli : Tre partite disputate in questa notte NBA, ma nonostante i pochi appuntamenti le emozioni sono tantissime: tre prestazioni di alto livello, un overtime e percentuali di squadra sono tra gli argomenti degli incontri giocati. L’ultima partita a terminare è anche quella più vibrante: gli Houston Rockets battono all’overtime i Golden State Warriors per 134-135. Risulta decisivo James Harden, che non solo realizza una tripla doppia con 44 ...

Cina - sbarco storico sul lato oscuro della luna : Per la prima volta nella storia dell’esplorazione spaziale, e dopo aver rincorso la tecnologia russa e americana, la Cina è la prima nazione al mondo ad aver effettuato un atterraggio controllato sul lato oscuro della luna. (altro…) The post Cina, sbarco storico sul lato oscuro della luna appeared first on Idee Green.

La Cina è atterrata sulla faccia nascosta della Luna con la sonda Chang'e-4 : La sonda Chang'e-4 è finalmente atterrata sulla faccia nascosta della Luna, quella che normalmente dal nostro pianeta non riusciamo a vedere. Si tratta di una missione unica nel suo genere, e di un avvenimento storico, in quanto mai nessuno fino ad ora si è recato sull'altro lato Lunare. È quindi la Cina per prima a sfatare questo tabù. Questa mattina, mentre in Italia era notte fonda, la sonda ha toccato il suolo Lunare. La notizia è stata ...

La Cina è atterrata sulla faccia nascosta della luna : La sonda Chang'e-4 è atterrata 'con successo' sulla faccia nascosta della luna alle 10:26 locali , 3:26 in Italia, : lo ufficializzano i media cinesi dopo alcune ore di suspense, in merito alla ...

La Cina sul lato oscuro della Luna : La sonda Chang'e-4 ha toccato il suolo "con successo" sulla faccia nascosta della Luna alle 10:26 locali (3:26 in Italia). Lo ufficializzano i media cinesi dopo alcune ore di suspense sul buon esito della missione iniziata il 7 dicembre per la conquista di un risultato finora mai ottenuto nell'area inesplorata del satellite terrestre. Chang'e-4 era stato anche il primo veicolo spaziale a posarsi sulla Luna 40 anni dopo la missione sovietica Luna ...

NBA - i risultati della notte : Hayward trasCina Boston - super Embiid si abbatte su Phoenix : Boston Celtics-Minnesota Timberwolves 115-102 Boston torna al successo e si gode il miglior Gordon Hayward della stagione, chirurgico nel colpire a gara in corso i T'wolves e realizzatore alla sirena ...

Portici - gli auguri dalla pisCina vista mare del sindaco Pd : il duetto sulle note di “‘O sole mio” : Il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, del Pd, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video decisamente particolare per fare gli auguri di buon anno ai suoi concittadini. Il primo cittadino appare a bordo piscina, immerso insieme a una amico, il maestro Musto. Dopo un breve saluto, i due intonano insieme “‘O sole mio” L'articolo Portici, gli auguri dalla piscina vista mare del sindaco Pd: il duetto sulle note di ...

Cina : al via il quarto censimento nazionale sull'economia : Alla mezzanotte del primo gennaio 2019, la Cina ha avviato ufficialmente le attività di registrazione in loco per il quarto censimento economico nazionale. Secondo la normativa vigente, il censimento ...

Risultati NBA – Harden show nella notte di Capodanno - Curry trasCina i suoi Warriors alla vittoria : James Harden stratosferico nella notte di Capodanno: tutti i Risultati delle partite di NBA andate in scena nella notte italiana L’NBA non si ferma mai: i campioni della palla a spicchi americana hanno regalato spettacolo anche a Capodanno. Tante le sfide andate in scena nella notte di San Silvestro: sorridono i Charlotte Hornets, che hanno mandato al tappeto gli Orlando Magic per 125-100. Bene Walker e Monk, a reefrto rispettivmente ...

Renault punta forte sul mercato elettrico in Cina : firmato accordo strategic con Jmcg : PECHINO - accordo tra il gruppo Renault e Jmcg nel settore dei veicoli elettrici sul mercato cinese. Lo annunciano i due costruttori automobilistici in una nota, spiegando che il gruppo Renault...

La Cina si prepara ad atterrare sul lato oscuro della Luna - : L'apparato cinese di ricerca Chang'e-4 ha raggiunto l'orbita predeterminata domenica, da dove è previsto un atterraggio morbido sulla superficie del satellite naturale della Terra, risulta dal ...

Usa-Cina : i negoziatori di Trump lavorano a un accordo-quadro sul commercio : New York - L'amministrazione Trump sta lavorando in concreto a un accordo con la Cina che riesca a superare la pericolosa guerra commerciale tra le due grandi potenze economiche. E se un'intesa è ...

Risultati NBA – Belinelli batte Gallinari nel derby italiano - Durant trasCina Golden State : ok Rockets e Celtics : Ventuno punti per il giocatore italiano, che non riesce però ad evitare la sconfitta dei Clippers con San Antonio. Sorridono anche i Warriors, corsari sul parquet di Portland Non basta una grande prestazione di Danilo Gallinari per evitare ai Clippers la sconfitta con San Antonio, che riesce ad imporsi allo Staples Center con il punteggio di 111-122. Il derby italiano se lo aggiudica dunque Marco Belinelli il quale, nonostante realizzi ...

Cina - il regolamento statale sulla prostituzione potrebbe essere modificato - : Le autorità cinesi potrebbero annullare il vigente regolamento sulle prostitute, che prevede la reclusione per loro e i loro clienti. Lo riporta oggi il China Daily. L'iniziativa di abolire le norme ...