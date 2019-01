La Befana all' Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa

Gallipoli - Lecce - - Week end della Befana al WONDER CHRISTMAS LAND : ... la direttrice artistica Eleonora Benvenga cura le coreografie delle parate e degli spettacoli all'interno del villaggio. La visita , che si snoda attraverso le diverse sale, prevede in particolare: ...

Dall’Epifania alla Befana - le origini della leggenda : tra religione e tradizione popolare : Il 6 gennaio è conosciuto come il giorno dell’Epifania, quello che “tutte le feste porta via”, giacché chiude il “periodo natalizio”. Il termine deriva dal greco e significa “manifestazione, apparizione”, per la tradizione religiosa cristiana riguarda la manifestazione di Gesù ai Re Magi, che arrivano portando i loro doni. Nella tradizione folkloristica troviamo, invece, un altro personaggio a portare doni, a tutti i bambini, nella notte tra il ...

Befana sotto canestro con la VI Caroli Hotels Basketball Cup Under 14 : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Gallipoli - Lecce - - Al WONDER CHRISTMAS LAND arriva la Befana : ... la direttrice artistica Eleonora Benvenga cura le coreografie delle parate e degli spettacoli all'interno del villaggio. La visita , che si snoda attraverso le diverse sale, prevede in particolare: ...

A Gallipoli - Lecce - il WONDER CHRISTMAS LAND - il 26 dicembre SPECIAL EDITION con la Befana : ... la direttrice artistica Eleonora Benvenga cura le coreografie delle parate e degli spettacoli all'interno del villaggio. La visita , che si snoda attraverso le diverse sale, prevede in particolare: ...

Paola Cortellesi diventa la Befana 'Fedele alla tradizione - ma moderna e femminista' : Quest'anno il Natale ha la sua Befana cinematografica, ci voleva il coraggio e l'autoironia di Paola Cortellesi per portare sul grande schermo la vecchina amata dai bambini, la strega buona che ...

La Fiera dello Sbattolò torna alle origini. Con il freddo - sulle tracce di Befana e Spione : Agricoltura, artigianato, antiquariato ma anche spettacoli, musica e folklore. Una grande esposizione a cielo aperto - tra le più antiche d'Italia, se si considera che quella in arrivo è conteggiata come la numero 483 - pronta a rinnovarsi grazie ...

Tregua per i BTp - aste «light» ma solo fino alla Befana : Gli ultimi mesi dell’anno sono tradizionalmente molto “leggeri” di aste per collocare titoli di Stato, ma quest’anno lo sono forse un po’ più del solito. Se la previsione di 30 miliardi di emissioni lorde sarà confermata, l’ultimo scorcio del 2018 sarà molto più “light” dello stesso periodo del 2017 e di tutto il 2018, quando in media il Tesoro ha emesso 34 miliardi di titoli al ...