Juventus | vacanze d’amore con Oriana a Miami per Paulo Dybala | relax a Dubai per Mandzukic

Blastingnews

: RT @tuttosport: Dubai, Maldive e Olanda: le vacanze social della #Juventus e delle #Wags ?? - 2drughi : RT @tuttosport: Dubai, Maldive e Olanda: le vacanze social della #Juventus e delle #Wags ?? - UgoBaroni : RT @tuttosport: Dubai, Maldive e Olanda: le vacanze social della #Juventus e delle #Wags ?? - GADYA29864391 : RT @tuttosport: Dubai, Maldive e Olanda: le vacanze social della #Juventus e delle #Wags ?? -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Martedì 8 gennaio la Juve si ritroverà aper mettere nel mirino la gara di Coppa Italia contro il Bologna. I bianconeri, dunque, si stanno godendo gli ultimi giorni diprima di tornare a sudare agli ordini di Massimiliano Allegri. Nell’ultima settimana i giocatori dellahanno potuto ricaricare le energie in posti da sogno insieme ai loro cari. La gran parte del gruppo juventino per trascorrere le ferie ha scelto di andare a. In particolare negli Emirati Arabi si trovano Wojciech Szczesny, Medhi Benatia, Blaise Matuidi, Miralem Pjanic, Emre Can e Cristiano Ronaldo. Poco fa si è saputo che ac’è anche Marioa rivelarlo è stato lo stesso bomber croato con un post su Instagram. Un altro compagno di reparto del numero 17 bianconero, invece, ha optato per un’altra meta, si tratta di. Il numero 10 bianconero ha scelto di andare ae ...