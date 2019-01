Juventus | incontri speciali per Cristiano Ronaldo e Dybala | da Joshua a J Balvin

Blastingnews

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Per la Juve sono ancora in corso le meritate vacanze e i giocatori bianconeri si stanno rilassando in giro per il mondo. Infatti, i calciatori juventini hanno scelto mete davvero esclusive per passare le loro ferie. In particolare molti giocatori dellahanno deciso di andare a Dubai. Negli Emirati Arabi ci sono Emre Can,, Miralem Pjanic, Medhi Benatia, Blaise Matuidi e Joao Cancelo. Altri juventini, invece, ha optato per le Maldive o per una vacanza in America. Negli USA c'è Pauloche insieme alla fidanzata Oriana Sabatini è a Miami. Proprio nel corso del suo soggiorno in Florida il numero 10 bianconero ha avuto la possibilità di incontrare J, come ha rivelato lui stesso con un post su Instagram. Oltre, a Pauloanche altri juventini hanno scattato alcune immagini con personaggi di rilievo come per esempio è successo ache ...