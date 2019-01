Italia nella morsa del gelo | le regioni dove è attesa la neve

Fiat Panda è l'auto più venduta in Italia nel 2018 - ma quante sorprese nella top 20 : Fiat Panda si conferma l'auto più venduta in Italia nel 2018. Prodotta nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, questa vettura è la classica utilitaria tuttofare che gli Italiani scelgono per il design simpatico, il funzionale abitacolo con cinque porte e i costi d'esercizio contenuti. Nel 2018 ne sono state immatricolate oltre 124.000, ma questo modello resterà strategico per Fca anche nei prossimi anni, quando ...

Pallamano - HEP Croatia Cup 2019 : Italia sconfitta dal Montenegro nella gara inaugurale : Inizia con una sconfitta il cammino della Nazionale Italiana di Pallamano maschile nella HEP Croatia Cup di Porec, torneo di preparazione agli imminenti Mondiali di Germania e Danimarca, maturata contro il Montenegro per 32-24. Positivi per gli azzurri i primi 20 minuti, dove Domenico Ebner chiude la porta con ottime parate, mentre Stefano Arcieri fa firmare il massimo vantaggio sul 5-3. L’equilibrio perdura fino al 9-9, poi il Montenegro ...

Di Maio : «Reddito di cittadinanza solo agli Italiani». Ma nella bozza si dice altro Ecco a chi sarà dato : i requisiti|I criteri : Il leader M5S annuncia la data per reddito e pensione minima a 780 euro. Poi precisa: «sarà solo per gli italiani», ma nella bozza del testo è previsto per chi ha permesso di soggiorno e risiede in Italia da almeno 5 anni

Chi sono le donne più desiderate del 2019? Nella top 8 c’è anche una sexy sorpresa Italiana [GALLERY] : Da Adriana Lima a Kate Upton: ecco la classifica delle 8 donne più desiderate del 2019, c’è anche un’italiana Secondo uno studio le donne più desiderate del 2019, al contrario degli anni precedenti, vantano forme più sinuose e curve burrose. Le brune stravincono sulle bionde, nell’analisi condotta da “Anima Select”su un campione di 1.600 uomini tra i 24 e i 55 anni e tra le donne più desiderate del nuovo anno ...

Due calciatori Italiani sono nella lista dei giocatori più promettenti di UEFA - : La classifica è stilata dai giornalisti dell'organizzazione a cui è stato proposto di elencare i giocatori che potrebbero diventare presto le stelle del calcio europeo. Sul sito della UEFA è apparso ...

Ok alla Legge di Bilancio - Gallinella : "Il nostro regalo più grande agli Italiani per il nuovo anno" : ... e questo, unito al reddito di cittadinanza, permetterà ai comuni italiani di spendere in interventi sociali nuovi in un momento di forte povertà e di contrazione dell'economia. Il superamento della '...

Serie A2 Credem Banca : il Club Italia CRAI supera 3-1 Tuscania nella prima di ritorno : CRONACA - Per quanto riguarda le scelte iniziali, solo un cambio rispetto al sestetto iniziale visto ad Ortona con Dal Corso schiacciatore al posto di Motzo e insieme a Recine. Per il resto dunque ...

Pagamenti digitali in crescita nella settimana di Natale in Italia : Consumatori sempre più propensi ai Pagamenti digitali, tra carte di credito, prepagate e servizi elettronici che consentono di gestire i propri soldi in modo più facile, veloce e sicuro. I Pagamenti digitali continuano a registrare una crescita importante nel nostro paese rispetto agli anni passati. E ancora di più non poteva che accadere nel periodo di acquisti più importante dell’anno, quello delle festività natalizie. Per dare ...

Manovra - nella notte la Commissione Bilancio vota il mandato al relatore | Proteste Pd-Forza Italia : L'opposizione ha protestato perché il testo è stato inviato in Aula "senza discutere né votare" i circa 350 emendamenti che erano stati presentati alla legge di Bilancio. Il presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio: la pressione fiscale salirà nel 2019al 42,5% del Pil dal 42% del 2018

Città più tecnologiche del 2018. Al top Tokyo - bene le europee. Nessuna Italiana nella top ten : Qui l'industria cinematografica ha un peso enorme nell'economia della Città. Gran parte degli abitanti lavorano direttamente o indirettamente nel settore del cinema e della musica, ma LA ha ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia nella discesa di Bormio. Due vittorie per Dominik Paris e una per Christof Innerhofer sulla Stelvio - in mezzo a tantissima Austria! : Il 2018 della Coppa del Mondo di sci alpino si concluderà a Bormio, come spesso capita, con la discesa libera sulla splendida Stelvio. La pista della Valtellina è una delle più dure del calendario e ha una importante caratteristica: piace particolarmente agli atleti austriaci. Nelle 24 edizioni disputate, infatti, ben 13 volte ha vinto un rappresentante dell’Austria, mentre l’Italia ha trionfato in tre occasioni, una volta con ...

Cardiologia - “tremila morti in meno in Italia se si investisse di più nella riabilitazione” : In un anno, soltanto in Italia, “si potrebbero evitare almeno tremila morti da infarto se la sanità investisse di più nella Cardiologia riabilitativa”. A dirlo è Roberto Pedretti, direttore del dipartimento di Cardiologia riabilitativa dell’Irccs Maugeri di Pavia e fino a un mese fa presidente dell’Associazione Italiana di Cardiologia clinica preventiva e riabilitativa (Aicpr). Oggi le malattie del cuore (ischemie miocardie, malattie ...

Speciale infrastrutture : Enel Green Power cede a F2i 50 per cento nella joint venture EF Solare Italia : Enel Green Power è la Business Line del Gruppo Enel specializzata nello sviluppo e gestione di impianti da fonti rinnovabili in tutto il mondo, con una presenza in Europa, Americhe, Asia, Africa e ...

Trino - giù il muro nella moschea : per la prima volta in Italia donne e uomini pregheranno assieme : Patto nel Comune del Vercellese con la giunta di centrodestra: i musulmani rispetteranno l'articolo 3 della Costituzione in cambio del riconoscimento dei luoghi di culto e dell'addio all'ordinanza anti-burqa. La barriera verrà abbattuta il giorno di Natale