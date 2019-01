Italia ancora sotto il gelo | allerta da Nord al Sud - In provincia di Isernia raggiunti i

Allerta Meteo - inizia un’altra notte glaciale sull’Italia. Ancora maltempo al Sud - temporali di neve in Sicilia e -15°C in Sila [LIVE] : Allerta Meteo – Continua l’ondata di gelo e neve in corso sull’Italia. Il nucleo freddo più intenso ha raggiunto la Sicilia dove si stanno verificando temporali da neve con fulmini, tuoni e rovesci nevosi fin sulle coste. La neve ha imbiancato Palermo e le temperature sono crollate su valori glaciali. Alle ore 21:00 abbiamo -5°C a Piazza Armerina e Troina, -4°C a Enna e Mistretta, -3°C a Bronte, Nicolosi e Mussomeli, -2°C a ...

Di maio : Due navi ai confini dell’Europa. Ancora una volta solo l’Italia viene chiamata in causa : Di maio dal suo profilo Facebook manda un messaggio forte al resto d’europa su come viene gestita l’immigrazione sui mari europei. Due navi ai confini dell’Europa. Ancora una volta solo l’Italia viene chiamata in causa. Malta non fa attraccare le imbarcazioni nonostante siano nelle loro acque territoriali a un miglio dalla costa. Tutta l’Europa se ne frega. Non possiamo continuare a cedere a questo ricatto. Ma per ...

Fiat Panda eterna come la Cuccarini : è ancora la più amata dagli Italiani : “Panda, sei grande!”: recitava così uno dei primi spot dedicati alla utilitaria di casa Fiat, che all’epoca era ancora più contenuta nelle dimensioni, ma già adatta per parcheggiare con facilità, caricare pacchi di Natale, fare un safari nel deserto e addirittura per dormirci dentro (in tre, stesi). La piccola grande Panda cominciava a farsi strada nel cuore degli italiani ed è così che, anche nel 2018, l’utilitaria per antonomasia ...

Calcio femminile - Sara Gama : “In Italia stiamo crescendo ma c’è ancora molto da fare. Ai Mondiali? Vogliamo giocarcela con tutte” : Domani il campionato di Calcio femminile di Serie A torna protagonista e si ripartirà dalla Juventus capolista. Le bianconere, dopo un avvio stentato sancito dall’eliminazione in Champions League e dal ko contro la Fiorentina in Supercoppa Italiana, si sono rimesse in carreggiata grazie ad un ottimo mese di dicembre che ha consentito loro di riprendersi la vetta della graduatoria a danno del Milan di Carolina Morace. Tra le giocatrici più ...

Ue - sui conti Italiani ancora sei mesi di vigilanza stretta : Nel mezzo, a metà aprile, spetterà al Governo inviare a Bruxelles il nuovo Documento di economia e finanza, con annesso il Programma nazionale di riforma. A quel punto, superata la scadenza delle ...

Jeep cresce ancora - è il sesto marchio più venduto a dicembre in Italia : Il 2018 sarà ricordato in Italia come l'anno della frenata delle immatricolazioni, ma c'è un marchio che continua a mietere record e ad occupare posizioni di mercato impensabili fino a qualche anno fa. Stiamo parlando di Jeep, il brand chiave del gruppo Fca, che nel corso del 2018 ha visto crescere le sue vendite di oltre il 70% in Italia, sfiorando le 85.000 consegne annue. Solo a dicembre l'incremento delle vendite è stato del 60%, un dato che ...

Si parla ancora della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita : Le vendite dei biglietti stanno andando benissimo, ma il grosso dello stadio ovviamente sarà riservato agli uomini

La Panda è la regina del 2018 : ancora la più venduta in Italia : La Panda è l'auto più venduta in Italia nel 2018. Lo comunica il gruppo Fca, precisando di aver immatricolato 122.400 vetture prodotte nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, pari al 38,4 per cento ...

ATP Doha – Italiani ancora in vacanza : dopo Berrettini e Lorenzi ko anche Seppi al primo turno : Andreas Seppi si arrende al primo turno dell’ATP di Doha così come Berrettini e Lorenzi: il tennista azzurro sconfitto da Rublev Sarà che ancora siamo in periodo di feste, ma gli Italiani sembrano aver preso ‘sotto gamba’ il primo appuntamento della nuova stagione. Nel primo turno del torneo di Doha che si gioca a cavallo fra 2018 e 2019, sono ben 3 gli Italiani che sono stati sconfitti nel loro rispettivo esordio. Berrettini ha perso ...

Nel rugby Italiano comanda ancora Treviso : Ieri la Benetton ha battuto per la seconda volta le Zebre di Parma nel derby del campionato Pro14 e ora è vicina a una storica qualificazione

Chievo Verona e Paganese - le uniche squadre Italiane a non aver ancora vinto una gara : In Italia, Chievo Verona e Paganese vantano un primato per niente invidiabile: le due compagini sono le uniche a non aver vinto una gara tra tutti i campionato professionistici che si disputano nel nostro Paese. Infatti la casella delle vittorie per queste due squadre è inesorabilmente ferma a zero. A rendere ancor più allarmante il dato è il numero di gare sinora disputate, 18 per entrambe. Una situazione davvero anomala per due società che, ...

Il Guardian si interroga : 'Ma perché agli Italiani piace ancora tanto Benito Mussolini?' : 'Regali per gli amici fascisti: il ritorno dei calendari di Mussolini'. È il titolo di un articolo del quotidiano inglese Guardian, che parla del boom della vendita di calendari dedicati al Duce. '...

Migranti - Natale in mare aperto dei 32 salvati da Sea Watch e ancora senza un porto : “Chiediamo all’Italia un altro sforzo” : “Abbiamo passato il Natale in mare aperto con 32 persone di 17 nazionalità, età e religioni diverse: hanno pregato tutti il loro Dio senza nessun problema. Quello di cui abbiamo bisogno adesso è solo un porto sicuro: sappiamo bene che l’Italia ha già fatto tanto, più di altri, per mettere al sicuro migliaia di persone. Per questo chiediamo un altro sforzo. Queste persone hanno bisogno di aiuto”. È il messaggio lanciato in queste ...