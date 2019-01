Isola dei Famosi 2019 | l' ex calciatore Nicola Ventola concorrente?

Isola dei Famosi 2019 - svelati i primi dieci naufraghi e il nome dell'inviato : Dopo il ruolo di opinionista, Bossari sarà l'inviato della nuova edizione. Jeremias Rodriguez e Riccardo Fogli tra i concorrenti.

Isola dei Famosi - svelati i primi dieci naufraghi e il nome dell'inviato : Dopo il ruolo di opinionista, Bossari sarà l'inviato della nuova edizione. Jeremias Rodriguez e Riccardo Fogli tra i concorrenti.

Isola dei Famosi : Daniele Bossari nuovo inviato. Svelati anche i nomi dei primi 10 concorrenti e gli opinionisti. Clicca per saperne di più : Daniele Bossari sarà l’inviato della nuova edizione dell'”Isola dei Famosi”. Questo è quanto riporta il magazine Spy che rivela pure i nomi dei primi 10 concorrenti. Daniele Bossari sarà il nuovo inviato dell’Isola dei... L'articolo Isola Dei Famosi: Daniele Bossari nuovo inviato. Svelati anche i nomi dei primi 10 concorrenti e gli opinionisti. Clicca per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show prodotto da Magnolia. Alla conduzione Alessia...

Isola dei Famosi al via il 24 gennaio - tra i naufraghi in Honduras anche Brosio : Manca davvero poco all'inizio della quattordicesima edizione dell'Isola dei Famosi, prevista per 24 gennaio in prima serata su canale 5. Alla conduzione confermata Alessia Marcuzzi, mentre grande mistero sino ad ora sui nomi del cast e dell'inviato in Honduras. Secondo quanto pubblicato da Spy, a ricoprire il ruolo di inviato dovrebbe esserci Daniele Bossari, mentre tra i naufraghi spiccano i nomi di Paolo Brosio, Alvin e Jeremias ...

Andrea Damante : "Isola dei Famosi 2019? Non ci sarò" (video) : Nelle scorse ore, il settimanale 'Oggi, in edicola questa settimana, ha pubblicato, all'interno della rubrica 'Ah, saperlo... Pillole di gossip', un'indiscrezione che riguarda la prossima edizione dell'Isola dei Famosi, in partenza da giovedì 24 gennaio 2018, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Tra i papabili concorrenti, Andrea Damante, in queste settimane, al centro, a suo malgrado, di un triangolo amoroso ...

L'Isola dei famosi - Dj Aniceto : "Anche io ho fatto il provino" : Ripartirà il 24 gennaio su Canale 5 L'Isola dei famosi. Per i nomi dei naufraghi si attende di avere l’ufficialità da parte di Mediaset. Chi è in attesa di conoscere il suo destino è anche Dj Aniceto, che ha confessato di aver partecipato ai provini della trasmissione. prosegui la letturaL'Isola dei famosi, Dj Aniceto: "Anche io ho fatto il provino" pubblicato su Gossipblog.it 04 gennaio 2019 11:09.

Andrea Damante all'Isola dei Famosi? Parla l'ex tronista : Dopo che l'indiscrezione era circolata in rete, ecco la verità di Damante sulla sua partecipazione al reality prossimamente...

Isola : spuntano i primi nomi dei naufraghi tra cui Alvin e Riccardo Fogli : Mancano pochi giorni allo start ufficiale della nuova edizione de L'Isola Dei Famosi, il reality-show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, che nell'anno 2019 giungerà alla sua quattordicesima edizione. Nelle ultime ore, sono trapelate in rete alcune indiscrezioni concernenti il cast dei naufraghi del format, che riaprirà i battenti verso la fine di gennaio. Nella giornata di domani è attesa la pubblicazione del nuovo numero di 'Spy', che ...

Con l'Isola dei famosi parte l'anno dei reality show : La stagione dei reality è una realtà imprescindibile per Canale 5 anche nel 2019. Dopo la chiusura, lo scorso 10 dicembre, della terza edizione del Grande Fratello vip, si stanno mettendo a punto L'...

Andrea Damante - silenzio rotto : “Isola dei Famosi? Facciamo chiarezza” : Andrea Damante, silenzio rotto dopo le indiscrezioni che sono circolate nelle ultime ore circa una sua partecipazione a L’Isola dei Famosi: “Facciamo chiarezza, già erano partiti insulti” L’Isola dei Famosi inizia a scaldare i motori per l’edizione 2019 e il toto nomi dei futuri naufraghi entra nel vivo. Nelle scorse ore si è diffusa la […] L'articolo Andrea Damante, silenzio rotto: “Isola dei Famosi? ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti e la data d’inizio della quattordicesima edizione : L’Isola dei Famosi torna in televisione. L’edizione 2019 partirà il prossimo 24 gennaio su Canale 5, al timone ci sarà sempre Alessia Marcuzzi, confermata nel corso degli anni dopo Simona Ventura (che presto arriverà in Rai). Tante le novità, dal cast dai naufraghi, passando per l’inviato e l’opinionista in studio ad affiancare la presentatrice, per la quinta volta al timone del reality. Al momento dalla direzione del programma tv non è ...

Anticipazioni L'Isola dei famosi 2019 - svelati i primi concorrenti : c'è anche Jeremias : Arrivano le prime Anticipazioni ufficiali sul cast di concorrenti della prossima edizione delL'Isola dei famosi, il reality show Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi che riaprirà ufficialmente i battenti il prossimo 24 gennaio in prime time. Chi saranno i concorrenti che si metteranno in gioco in questa nuova edizione del reality show? A svelare i primi nomi è stato il settimanale 'Spy', il quale ha anticipato che sulle spiagge in Honduras ...

Isola dei Famosi : Jeremias Rodriguez e Alvin naufraghi - Bossari inviato (RUMORS) : Sono tanti e molto diversi tra loro i personaggi che il settimanale "Spy" ha accostato all'Isola dei Famosi 2019. Secondo le anticipazioni fornite dalla rivista di gossip nel suo ultimo numero, i Vip pronti a partire per l'Honduras sarebbero: Jeremias Rodriguez (fratello di Belen), Paolo Brosio, la sosia italiana di Melania Trump, un ex allievo di "Amici", Alvin e l'attore Kaspar Capparoni (il cui nome è stato svelato dal sito TvBlog). Per ...