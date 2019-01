Inter | Spalletti | “Calciomercato | il colpo potrebbe essere in casa”

Gabigol sfida l'Inter : "Voglio parlare con Spalletti" : Grana per i nerazzurri; l'attaccante brasiliano spera in una chance. Ma si apre uno spiraglio in Premier

Inter - Spalletti all'ultima spiaggia neroazzurra : a cosa è costretto a puntare - voto 7 : Quattro ko in un girone sono troppi per puntare al massimo, ma non ingannino: l' Inter è migliorata. È più squadra e ha moltiplicato i modi di vincere. Nessuno è peggiorato (a parte Perisic fermo nelle sue contraddizioni), vedi Joao Mario, oppure Icardi: 8 reti in meno, ma una caratura ormai mondial

Inter - Nainggolan non è sul mercato : l'allenatore Spalletti lo vuole tenere : L'Inter è riuscita a chiudere l'anno con un importante successo sabato al Castellani contro l'Empoli grazie al gol messo a segno da Keita Balde al 72'. Un match che ha visto il ritorno in campo di Radja Nainggolan che, dopo essere arrivato in ritardo all'allenamento il giorno dopo il pareggio contro il Chievo Verona, è stato sospeso dalla società nerazzurra e multato. Una sospensione che gli ha fatto saltare il big match contro il Napoli e lo ha ...

Inter - la decisione di Spalletti sul futuro di Nainggolan : Stando a Sky Sport , l'allenatore dell' Inter Luciano Spalletti non ha alcuna intenzione di rinunciare a Radja Nainggolan . Il tecnico di Certaldo vuole la permanenza dell'ex Roma, che dunque potrebbe restare ...

Calciomercato Inter - no a Mourinho : Ausilio va avanti con Spalletti. : Non è che dico no, io vorrei lui e Messi, vorrie avere tutti i migliori calciatori del mondo. Ma ci sono momenti in cui te lo puoi permettere e altri momenti in cui, in modo sincero, devi dire ...

Inter - Ausilio : "Mourinho? Solo voci. Si va avanti con Spalletti" : Da ultimo, il direttore sportivo Piero Ausilio: "Le voci su Mourinho? Non mi sorprendono, soprattutto in questi tempi, in cui tutto è social ", ha detto a Sky Sport. "Il nostro è un progetto che ...

Inter - Spalletti : 'Vittoria fondamentale. Nainggolan? Mette troppe cose davanti al pallone' : Una zampata di Keita regala all'Inter una vittoria fondamentale. I nerazzurri chiudono il 2018 con un 1-0 contro esterno a Empoli, che perMette ai nerazzurri di consolidare il terzo posto al giro di ...

Inter - Spalletti : 'Nainggolan mette 3-4 cose davanti al calcio. Keita ragazzo splendido' : 'Queste partite diventano pericolose se non le affronti nella maniera giusta'. Parola di Luciano Spalletti nel post-partita. Come dargli torto: il match contro l'Empoli è stato tutt'altro che una ...

Inter - Spalletti bacchetta Nainggolan : “mette molte cose davanti al calcio” : Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato delle recenti vicende che hanno visto protagonista in negativo Nainggolan “Nainggolan? Mette troppe cose davanti al calcio”. Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, parla così del centrocampista belga tornato oggi in campo a Empoli dopo la punizione decisa dalla società per motivi disciplinari. “Radja è stato scelto perché ci mancava qualche vampata, lui alza il ...

Inter - Spalletti : 'Vittoria fondamentale e giusta. Ingresso Nainggolan? Valutazione da allenatore' : Una zampata di Keita regala all'Inter una vittoria fondamentale. I nerazzurri chiudono il 2018 con un 1-0 contro esterno a Empoli, che permette ai nerazzurri di consolidare il terzo posto al giro di ...

Inter - Spalletti : "Vittoria giusta - Keita ragazzo splendido e a Nainggolan vogliamo bene" : "Vittoria fondamentale e giusta". Spalletti definisce così il successo dell 'Inter a Empoli. "Sono partite che possono mettersi male se non le affronti nel modo giusto. Nel primo tempo non siamo stati ...

Inter - Spalletti : 'Vittoria fondamentale - abbiamo un grande gruppo. Sulla Juve e Nainggolan...' : Luciano Spalletti , allenatore dell' Inter , ha analizzato il successo sul campo dell'Empoli ai microfoni di Sky Sport : 'Se non affronti le partite con la mentalità giusta diventano pericolose. All'inizio non siamo stati brillanti, nel secondo tempo siamo andati meglio, loro avevano speso tanto, dunque abbiamo ...

Empoli-Inter - Spalletti : “Nainggolan mette troppe cose prima del calcio” : EMPOLI INTER Spalletti – Al termine del match vinto al Castellani contro l’Empoli il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha rilasciato queste dichiarazioni a Sky Sport. Vediamo cosa ha detto. -> Leggi anche Pagelle Empoli-Inter 0-1: highlights e tabellino del match Empoli Inter Spalletti commenta la partita “Abbiamo detto in precedenza – esordisce Luciano Spalletti ai microfoni […] L'articolo ...

Empoli-Inter 0-1 - Keita gol : Spalletti torna a vincere fuori casa dopo 2 mesi : Empoli-Inter 0-1, cronaca e tabellino Serie A, la classifica Tutte le notizie di Serie A Per approfondire