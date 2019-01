Inter | ritorno di fiamma per Herrera

Inter -Rapid Vienna - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : L’Inter affronterà il Rapid Vienna nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019, i nerazzurri sono stati relativamente fortunati e hanno pescato la squadra austriaca che è abbondantemente alla portata. I ragazzi di Luciano Spalletti partiranno con tutti i favori del pronostico dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League e proveranno a farsi strada nella seconda competizione per importanza: l’ andata si ...

L'Inter pensa al ritorno di Benassi per il centrocampo (RUMORS) : L'esigenza principale delL'Inter nelle prossime sessioni di calciomercato sarà quella di rinforzare il centrocampo. Il reparto nevralgico è quello che ha mostrato maggiori carenze in questa prima parte della stagione, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista numerico. L'arrivo di Radja Nainggolan l'estate scorsa non ha risolto i problemi evidenziati lo scorso anno, anche a causa delle difficoltà del centrocampista belga, relegato ...