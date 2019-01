Inter | Andersen arriva a una condizione

LIVE Calciomercato oggi - trattative 4 gennaio in DIRETTA : Ranocchia verso l’Empoli - Inter su Andersen : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di questo 4 gennaio in cui le operazioni e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, dirigenti e ...

Inter - è Andersen l'obiettivo per rinforzare la difesa (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente uno dei club protagonisti delle prossime sessioni di calciomercato. In particolar modo in estate i nerazzurri si muoveranno con grande forza, come ammesso recentemente anche dal neo amministratore delegato, Giuseppe Marotta. A giugno, infatti, il club uscirà definitivamente dal settlement agreement e sarà libero dai paletti imposti dalla Uefa con il Fair Play Finanziario. Uno degli obiettivi sarà quello di rinforzare il ...

Inter - Andersen sarebbe il primo obiettivo per la difesa (RUMORS) : Una delle rivelazioni del campionato italiano, in questa prima parte della stagione, è stato sicuramente il centrale danese della Sampdoria, Joachim Andersen. Arrivato nell'estate del 2017 dal Twente, il giocatore, dopo un anno di apprendistato, in questa stagione si è preso il posto da titolare fisso nell'undici di Marco Giampaolo, che lo ha sempre schierato nelle dodici partite di campionato disputate fino a questo momento. Prestazioni che non ...

