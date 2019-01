Influenza Sardegna | consegnate le dosi mancati di vaccino alle Asl di Olbia e Oristano

meteoweb.eu

: #Influenza, altre 20mila dosi di vaccino per la #Sardegna - UnioneSarda : #Influenza, altre 20mila dosi di vaccino per la #Sardegna - ATS_Sardegna : #Influenza: consegnate alle #Assl di #Oristano e #Olbia le dosi di #vaccini mancanti. Da lunedì 8 gennaio distribuz… - sardegna_di : Come inizio D'anno Non è male!! #influenza.???? -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Sono stati consegnati oggiAsl di, nelle quali si erano registrati i maggiori ammanchi, i restanti lotti diantle necessari al completamento della campagna vaccinale: 17.000 learrivate ae 3.200 quelle recapitate aLa consegna, inizialmente prevista per la prima mattinata odierna, è stata rimandata di alcune ore rispetto ai tempi previsti per via dei rntamenti nel trasporto provocati dal maltempo. A fornire gli ulteriori vaccini è stata la ditta farmaceutica giunta seconda nella gara d’appalto bandita dalla Centrale Regionale di Committenza.Le difficoltà nella loro consegna erano state causate, in prima battuta, dalla impossibilità da parte della ditta vincitrice della gara a far avere all’Ats l’intero numero dellevaccinali ordinate. L’Azienda per la Tutela della Salute, come previsto ...