Infiniti QX Inspiration - A Detroit la Suv dell' era elettrica

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Laha confermato il debuttoa QXConcept al Salone. Si tratta del prototipo di una Suv a trazionead alte prestazioni, sviluppata sulla basea nuova piattaforma che la Casa giapponese intende utilizzare per i moi a emissioni zero a partire dal 2021.Linee di nuova concezione. In attesa di conoscere le informazioni tecniche, sappiamo che per la QX sono stati scelti materiali e finiture artigianali che richiamano la tradizione nipponica. Il design esterno è un'evoluzione degli stilemi attuali che offre un'anteprimae future tendenze del brand. La Suv si fa notare per il colore bianco, per le telecamere che sostituiscono gli specchietti retrovisori e per la linea di cintura molto alta, che sottolinea l'anima sportiva del progetto. Nel frontale troviamo una sorta di mascherina virtuale, vista l'assenzaa meccanica tradizionale: il ...