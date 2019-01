Inferno su monte Martica | in fumo oltre 50 ettari dei boschi del Varesotto

ilgiornale

: L’inferno sul monte Martica - La_Prealpina : L’inferno sul monte Martica - NapoliFanspage : Appena scattata la mezzanotte a Napoli....la mezzanotte inferno di fuochi che durata per almeno 40-50 minuti Immagi… - ScrivoArte : RT @tessacuspide: L'altro sentiero saliva a serpentina verso l'altopiano di Monte Trincas , dove le capre si sparpagliavano travi pascoli p… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Le fiamme sono divampate alle 17 di giovedì 3 gennaio sul, in provincia di Varese e questa mattina, all'alba, sono riprese le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco che stanno cercando di sconfiggere il rogo. Stando a un primo conteggio, sembra che in sole tre ore siano bruciati 20di bosco e si stima che siano50 quelli distrutti in totale dalle fiamme. La situazione, secondo quanto riportato dai media locali, è delicata, anche a causa dei forti venti che hanno permesso all'incendio di svilupparsi velocemente.Alle 21 di ieri, le fiamme avevano già raggiunto la cima dele nella notte hanno scollinato, invadendo anche il pendio della Valganna. I fronti attivi sono due, secondo quanto riporta Varesenews: uno si dirige verso l'Alpe Cuseglio, l'altro si sta estendendo in Valganna. A protezione delle abitazioni, che vedono arrivare l'incendio ...