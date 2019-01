India | a Kerala sfida al divieto religioso | terza donna nel tempio induista | Sky TG24

India - due donne entrano nel tempio indù di Sabarimala : proteste degli integralisti e scontri nello stato di Kerala : scontri e violenze in tutto il Kerala, stato del sud dell’India, dopo che due donne sono entrate nel tempio di Sabarimala, sacro agli indù, recentemente riaperto a tutta la popolazione grazie a una sentenza della Corte Suprema. Gruppi di tradizionalisti, ancora legati alla vecchia legge che vietava l’ingresso a tutte le Indiane in “età fertile”, tra i 10 e i 50 anni, sono scesi in piazza sventolando bandiere nere davanti ...