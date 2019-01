In 500 per l’arrivo della reliquia di Papa Wojtyla

Una nonna di 87 anni ha giocato per 4 anni ad Animal Crossing accumulando oltre 3.500 ore di gioco : Giornali e media si affrettano spesso a parlare della cattiva influenza dei videogiochi sui ragazzi, anche se a quanto pare anche persone di una certa età rischiano di rimanere incollate al joystick divertendosi col proprio titolo preferito.Ne è la prova la storia raccontata oggi da Dualshockers, la cui protagonista è una dolce nonna di 87 anni che negli ultimi 4 anni si è davvero innamorata del suo Nintendo 3DS e di Animal Crossing: New Leaf. ...

Reddito di cittadinanza - nuovi paletti per accedere : l’assegno medio è sotto i 500 euro : Il Reddito di cittadinanza inizia a prendere forma e le ultime versioni del decreto che ne stabilirà le regole prevedono nuovi paletti e restrizioni, per effetto delle quali viene ridotta la platea e l'importo medio scende al di sotto dei 500 euro mensili a beneficiario. Tutte le ultime novità riguardanti i criteri per accedere, le offerte di lavoro e gli incentivi per le aziende.Continua a leggere

Bonus da 500 euro docenti - come utilizzarlo : quali novità per il 2019? : Il Bonus da 500 euro (o carta docente) per gli insegnanti resta in vigore anche nel 2019. Introdotto dalla legge 107/2015, ha subito alcune variazioni e diversi chiarimenti nel corso del tempo. Il 31 dicembre 2018 è scaduta la possibilità di utilizzare le somme residue relative all’anno scolastico 2016/2017. Dal 1° gennaio, restano disponibili le somme relative agli anni scolastici 2017/18 e 2018/2019, per un totale massimo di 1000 ...

Iacp trapani - Finanziati dalla Regione sei progetti di manutenzione straordinaria per circa 500 mila euro : L'Iacp di trapani ha avuto Finanziati, dalla Regione Siciliana , sei progetti di manutenzione straordinaria. La notifica dei decreti è avvenuta lo scorso 31 Dicembre. I fondi stanziati ammontano a ...

'Taglia 2500 cubetti di zucchero l'anno dalla dieta di tuo figlio' - allarme in Inghilterra per l'obesità infantile : La maggior parte dei bambini di 10 anni hanno mangiato almeno 138 kg di zucchero nel momento in cui raggiungono l'età adulta, secondo la Public Health England , Phe, . La ricerca che fotografa la ...

Stop ai balli di Capodanno : nel locale erano presenti oltre 500 persone rispetto al consentito : Stop alle danze del Capodanno Extranight, organizzato nella notte di oggi, martedì 1 gennaio 2019, all'Hotel Atlantic di via Lanzo a Borgaro Torinese. I carabinieri della compagnia di Venaria Reale, ...

La media spettatori in Serie A al termine del girone di andata è di 25.500 - il tre per cento in più della passata stagione : Secondi i dati raccolti da Stadiapostcards ed elaborati dall’Osservatorio Calcio Italiano, al termine del girone di andata di Serie A la media spettatori registrata tra i venti stadi del campionato è pari a 25.500: il 3,2 per cento in più rispetto al dato

Wall Street archivia il peggiore anno dal 2008 - S&P 500 ha perso oltre il 6% : Commercio a parte, anche i timori di una frenata dell'economia globale hanno preoccupato i mercati. E una guerra a colpi di dazi tra Usa e Cina di certo peggiorerebbe il quadro congiunturale a ...

Pensioni - tagli per gli assegni sopra 1.500 euro netti al mese : Ha ragione o torto il governo nel minimizzare l'effetto del tagli alla rivalutazione delle Pensioni in essere, deciso a partire dal 2019? In realtà è vero che gli effetti di questa...

Califano (PD) : “Da Regione 500mila euro per settore estrattivo” : Roma – “Che il settore estrattivo sia importante non l’abbiamo dimostrato solo lo scorso settembre approvando il famoso emendamento ‘salva-cave’. Lo facciamo anche oggi finanziando quell’emendamento con 500mila euro. Si tratta di fondi che serviranno alla riqualificazione e allo sviluppo dell’intero comparto per l’annualita’ 2019”. “E a dare corpo a un settore che rimane ...

Famiglia - ecco i bonus in manovra : dai 1.500 euro per il nido ai 5 giorni a casa per i neopapà : Il bonus nido sale da 1.000 a 1.500 euro, il congedo per i neopapà si allunga a 5giorni (erano 4) e le mamme potranno restare al lavoro, se la salute lo consente, sino alla data del parto e godere dei 5 mesi di congedo dopo la nascita del bimbo. Sono queste le principali novità per le famiglie introdotte dalla manovra di bilancio in corso di approvazione...

E l'Imperatore Massimiliano diventa Max 500. Sono le festività di Innsbruck - con il suo LightShow : Di che si tratta? Anzitutto va detto che, evidentemente, la tecnologia degli spettacoli in videomapping è diventata un ulteriore motivo di legame tra i due versanti delle Alpi. Lo spettacolo in scena ...

Melegatti - record di oltre 500 mila Pandori sfornati per Natale : Quella di Melegatti è una delle quelle storie dal finale felice , che a Natale si spera sempre di sentire. L'azienda veronese, che lo scorso 29 settembre era stata rilevata dalla famiglia vicentina ...