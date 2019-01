Immobile e Jessica | quanto amore alle Maldive! Il calciatore e la sexy moglie si

Immobile re dei bomber - l’episodio hot con Jessica infiamma il web [FOTO] : Ciro Immobile si conferma come uno dei calciatori italiani più forti in circolazione, un bomber come pochi con l’obiettivo di trascinare la Lazio verso la qualificazione in Champions League. L’attaccante ormai si conferma da tante stagioni e ha trovato nella Capitale l’ambiente giusto per esprimersi al meglio. Momento fantastico anche fuori dal campo per Immobile, l’attaccante della Lazio è sposato felicemente con la ...

Immobile in grande spolvero alle Maldive - il capodanno è sexy con Jessica Melena e c’è anche Simone Inzaghi [FOTO E VIDEO] : La famiglia Immobile alle Maldive per capodanno: ci sono anche Simone Inzaghi ed Andrea Belotti nella stupenda meta vacanziera Ciro Immobile e la splendida moglie Jessica Melena stanno trascorrendo delle rilassanti giornate alle Maldive. I coniugi però non sono i soli italiani sull’isola. Accanto alla coppia formata dalla pesarese e dal napoletano appaiono anche Andrea Belotti e la moglie Giorgia Duro, l’allenatore della Lazio ...

Lady Immobile è il segreto di Ciro : ecco chi è Jessica Melena : Ciro Immobile è uno degli attaccanti italiani più forti e prolifici in circolazione. Il segreto del bomber campano si chiama Jessica Melena, la moglie da cui ha anche avuto due figlie. La bella compagna dell'ex centravanti di Juventus, Genoa, Siviglia e Borussia Dortmund è nata a Bucchianico, un piccolo paese in provincia di Chieti e si è definita da sempre l'anti-calciatore. Lady Immobile dopo essersi diplomata nel suo paese natale si è ...

Immobile e la moglie alle Maldive per Capodanno : Jessica Melena sexy allo specchio [VIDEO] : Ciro Immobile e Jessica Melena sono volati alle Maldive per Capodanno insieme alle due figlie: vacanza da sogno per la famiglia del calciatore della Lazio Al Dhigali Island Resort, nella splendida cornice delle Maldive, il calciatore della Lazio Ciro Immobile di gode una vacanza ristoratrice. L’attaccante, insieme alle due figlie femmine ed alla sexy moglie Jessica Melena, in vista di Capodanno ed approfittando della pausa del ...

Lazio - Immobile e Jessica infiammano il Natale con uno scatto sexy [FOTO] : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A, in particolar modo cerca conferma la Lazio che nell’ultimo match nel massimo torneo italiano ha conquistato tre punti davanti al pubblico amico contro la Lazio, continua la corsa alla Champions League. Nel frattempo la squadra di prepara per la trasferta contro il Bologna, di fronte una squadra in piena zona retrocessione ma che soprattutto non sta attraversando un buon ...

Il ballo scatenato di Lady Immobile - Jessica Melena sexy in clima natalizio [VIDEO] : Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile, balla sensuale in casa: la bellissima pescarese fa strabuzzare gli occhi ai suoi follower Balletti sexy sotto l’albero di Natale per Jessica Melena. La moglie di Ciro Immobile si mostra scatenata in un balletto sensuale a casa propria. Con jeans aderenti e dolcevita arancione, la bellissima pescarese strega i follower con i suoi movimenti seducenti. >>> CLICCA QUI PER GUARDARE IL ...

Gran Galà del Calcio – Immobile al fianco Jessica Melena : la moglie di Ciro presenzia all’evento con un sexy outfit [VIDEO] : Jessica Melena si presenta accanto al marito Ciro Immobile al Gran Galà del Calcio: la bellissima moglie del biancoceleste sexy all’evento calcistico Jessica Melena al fianco di Ciro Immobile al Gran Galà del Calcio. La bellissima pescarese si è presentata sul tappeto rosso dell’evento accanto al marito con uno splendido outfit total black. Un tailleur dal taglio moderno ha messo in mostra il fisico longilineo della ...

Jessica Melena super sexy a Dubai - la moglie di Immobile sola soletta negli Emirati [GALLERY] : Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile, senza il marito vola a Dubai e si fa fotografare in sexy pose nell’ambita meta vacanziera Ciro Immobile è in ritiro con la Nazionale e Jessica Melena, moglie del calciatore della Lazio, è volata a Dubai per godersi un po’ di relax insieme alle sue due figlie. La bellissima Wags non ha dimenticato di mostrare le sue curve sui social, coperte solo da provocanti bikini. La vacanza negli ...

In casa Immobile è già Natale : i fan non scoraggiano lo spirito natalizio di Ciro e Jessica - la coppia replica alle critiche [FOTO E VIDEO] : Ciro Immobile e Jessica Melena addobbano la loro casa per Natale ad un mese e mezzo dalle festività, i fan li criticano e loro rispondono così… Albero di Natale, addobbi e trenino che porta i regali. A casa Immobile non manca proprio nulla di quello che si potrebbe desiderare per decorare la propria abitazione in occasione delle prossime festività natalizie. I coniugi napoletani non hanno resistito al richiamo del Natale e ad un mese ...