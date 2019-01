Il piccolo Andrea sul palco con Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma | il bambino ospite de

optimaitalia

(Di venerdì 4 gennaio 2019)Ancheha il suo "Giuseppe": si chiama. Come Ermal Meta cercò sui social ilprodigio che aveva suonato e cantato in un video il brano Non mi avete fatto niente, cosìha attivato una ricerca simile fino a giungere ad.Se Giuseppe ha preso parte al concerto di Ermal Meta sold out al Mediolanum Forum di Assago (Milano) lo scorso aprile, nell'ambito della tournée a supporto del disco Non abbiamo armi,è il nome delche salirà sulconin occasione dell'evento La Favola. Il tour 2019 del catautorap, infatti, comprende un grande concertodiin programma per il prossimo 4 luglio, dopo il tour nei palasport italiani in programma a maggio.Colpito dalla voce di unsulle note del singolo Poesia senza veli, nella serata di ieriha condiviso un frammento del video su Instagram alla ricerca ...