Il papà di Fortnite è diventato più ricco di George Soros

(Di venerdì 4 gennaio 2019) La domanda è: che balletto avrà usato per festeggiare? Sì, perché Tim Sweeney di motivi ne ha qualche miliardo, proprio grazie alle danze diventate simbolo di Fortnite, il gioco dell'anno. Sweeney è fondatore e ceo di Epic Games, la società che lo sviluppa. E grazie al suo successo è entrato dritto dritto tra i primi 200 uomini più ricchi del pianeta. Secondo il Bloomberg Billionaires Index è 192esimo, con un patrimonio stimato di 7,16 miliardi di dollari. Cioè un centinaio di milioni in più rispetto a George Soros e Silvio Berlusconi. E 600 milioni in più rispetto a George Lucas. Ecco: Fortnite ha permesso di fare più soldi di Guerre Stellari.Il patrimonio di Sweeney Chiaro: Epic Games non è solo Fortnite. Però il gioco ha senza dubbio contribuito parecchio al ...