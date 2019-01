Il Papa ai vescovi Usa | tra pedofilia e denaro Il caso McCarrick | accusato di abusi e

huffingtonpost

: Pedofilia, il Papa ai vescovi Usa: 'Abusi hanno ferito i fedeli, coprirli ha minato alla credibilità della Chiesa' - HuffPostItalia : Pedofilia, il Papa ai vescovi Usa: 'Abusi hanno ferito i fedeli, coprirli ha minato alla credibilità della Chiesa' - AGisotti : L'editoriale di @Tornielli sulla lettera di #PapaFrancesco ai vescovi #USA - Vatican News - vaticannews_it : Il Papa indica una via d’uscita di @Tornielli - Vatican News -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Un ritiro spirituale di otto giorni è imposto da Francesco aiamericani come "passo necessario" per rispondere "alla crisi di credibilità che voi state sperimentando come Chiesa". Ilnon ci sta a farsi mettere sulla graticola dalle responsabilità della nuova ondata della crisi dellanegli Usa, a cominciare dalle inchieste del procuratore di alcuni Stati (Pennsylvania, Illinois ...) e daldell'ormai ex cardinale Theodoreche, dopo essere stato per trent'anni l'esponente più influente della Chiesa americana, potrebbe essere ridotto allo stato laicale entro metà del prossimo mese di febbraio, quando sarà conclusa l'indagine canonica su di lui.E quindi Francesco chiede aiamericani un cambio di mentalità: non dita puntate, divisioni, scaricabarile, non commissioni d'inchiesta, non procedure ...