Il ministro Di Maio | ' Il reddito di cittadinanza va solo agli italiani'

Manovra - i 10 assenti al voto alla Camera. Il 'ministro' Lorenzo Fioramonti pugnala Luigi Di Maio : La Manovra è legge, ma alla Camera mancano all'appello 35 voti tra Lega e M5s . Sono stati 313 sì a Montecitorio, rispetto a una maggioranza teorica di 352 deputati. Soprattutto, verbali alla mano, ...

Terremoto Catania - Di Maio nei luoghi dei crolli/ Ultime notizie - il ministro 'Massimo supporto ai sindaci' : Terremoto Catania, Ultime notizie: prosegue l'eruzione dell'Etna. Protezione Civile in Sicilia, panico in strada: feriti e crolle, polemiche allerte

Deposito incontrollato rifiuti - indagato padre ministro Di Maio : Napoli, 20 dic., askanews, - Antonio Di Maio, padre del vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi, è indagato dalla Procura di Nola per Deposito incontrollato di rifiuti. La ...

Rifiuti - indagato padre ministro Di Maio : 11.48 Il padre del ministro e vice premier,Di Maio, è indagato dalla procura di Nola per deposito incontrollato di Rifiuti, E' quanto riporta il quotidiano"Il Mattino". L'iscrizione di Antonio Di Maio è avvenuta a seguito della segnalazione della polizia municipale, che ha rinvenuto il deposito in un terreno attiguo alla masseria di famiglia, nel comune di Mariglianella (Napoli). L'area interessata era stata posta sotto sequestro a seguito ...

Luigi Di Maio il ministro che spende di più : quanti soldi chiede per mantenere il suo Ministero : I grillini e i tagli ai costi della politica? Sì, mai coi Ministeri degli altri. È Luigi Di Maio a dominare la classifica delle spese per ogni singolo Dicastero: secondo i dati riportati da Repubblica ed estratti dalle tabelle della ...

Fabio Fazio e Luigi Di Maio - brutale scontro : la clamorosa sfida del conduttore al ministro : "Se c'è un caso Fazio in Rai ? Certo". Luigi Di Maio , sollecitato dalla senatrice di Forza Italia Maria Alessandra Gallone, in Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, affronta il tema del compenso ...

Di Maio - il ministro delle fake news : Luigi Di Maio, nella veste di ministro dello Sviluppo economico, ha cercato di ristabilire un contatto con le imprese per via epistolare: “Iniziamo ad abbassare le tasse”, ha scritto sul Sole 24 Ore, in una lettera indirizzata “a tutti gli imprenditori italiani”. Quali sono queste misure di riduzion

Luigi Di Maio : sciolta l'azienda del padre - liquidatore il fratello del ministro : Luigi Di Maio ha messo in atto ciò che aveva annunciato pochi giorni fa e oggi ha firmato, insieme alla sorella Rosalba, la messa in liquidazione dell'azienda di famiglia che da tempo è al centro di un caso mediatico in seguito ad un servizio de Le Iene. Ad essere nominato liquidatore con tutti i poteri di legge è stato il fratello del Ministro del Lavoro, Giuseppe Di Maio. La liquidazione anticipata della società si è resa opportuna ed urgente ...

Di Maio si dimetta - ma non da ministro : da figlio : Roma. Adesso Luigi Di Maio dovrebbe dimettersi, ma non da ministro: da figlio. Come in una triste parodia dei funzionari stalinisti, ieri mattina quelli dello staff della Casaleggio Associati, piccoli Berja senza la demoniaca grandezza del vero orrore, sono andati a casa Di Maio, a Pomigliano, con u

Caso Di Maio - le Iene non mollano e incalzano il ministro : «Ci sono due cose da chiarire» : Filippo Roma torna sul Caso Di Maio . La Iena, che nell'ultima settimana ha ricevuto minacce di morte per l'inchiesta aperta sul vice premier, è tornato a parlare del Caso, visto che sono emersi altri ...

La gag di Fedez che prende in giro Di Maio : “Sei uguale al rapper Lil Pump - voglio vederti cantare”. E il ministro : “Con te in consolle si può fare” : “Ragazzi, ho scoperto che Di Maio è uguale a Lil Pump. Luigi, voglio vederti cantare”. In un video su Instagram, Fedez accosta una foto del ministro del Lavoro a quella del rapper statunitense Lil Pump. E il capo politico del M5s ha risposto al video con un commento: “Con te in consolle si può fare”. L'articolo La gag di Fedez che prende in giro Di Maio: “Sei uguale al rapper Lil Pump, voglio vederti cantare”. ...

Scontro Di Maio-Calabresi in tv : "M5s querela mio padre Luigi"/ Video - ministro : "Repubblica dice bugie" - IlSussidiario.net : Scontro in tv tra Mario Calabresi e Di Maio: Video DiMartedì, giornalista 'avete querelato mio padre Luigi', replica Ministro 'voi sbagliate e dite bugie'

ministro Di Maio : non come Boschi - distante da fatti mio padre : Sulla vicenda di mio padre "fate tutti gli accertamenti che dovete ma l'unica cosa che non sopporto è come io possa essere paragonato ad una ministra che andava a fare il giro delle banche per salvare ...

Di Maio - altri operai in nero : nuove accuse al padre. Il ministro : 'Verificherò' : Ci sarebbero altri tre casi di lavoratori impiegati in nero nell'azienda del padre di Luigi Di Maio. E tra questi potrebbe esserci lo stesso vicepremier che, ricordano Le Iene, 'spesso ha raccontato ...