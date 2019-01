Il governo si divide sui migranti  e Salvini attacca il Vaticano

Il governo si divide sull'Ecotassa sulle auto | Di Maio : "Si farà ma sono escluse le vecchie" | Ma Salvini : "Non ci saranno i voti della Lega" : Di Maio e il sottosegretario del M5s all'Economia, Laura Castelli, confermano l'imposta in Manovra ma non per le automobili già acquistate e in uso: "Si farà, è nel contratto e non tocca le auto vecchie". Ma Salvini non ci sta: "Tutelare l'ambiente ma senza imporre nuove tasse". Il Codacons pronto a scendere in campo.