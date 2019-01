Il comunicato del presidente della Lega Serie A sulla Supercoppa in Arabia Saudita

Campionati della Geografia quinta edizione (comunicato) : Nuovo comunicato stampa riguardante la quinta edizione dei Campionati della Geografia. In esso sono rese note tutte le date dell’evento. Un’iniziativa che ha lo scopo di dare il giusto merito ad una materia che per motivi ingiusti è stata gravemente ridimensionata all’interno della scuola italiana. Gli istituti scolastici interessati hanno ancora tempo per effettuare l’iscrizione a tali Campionati. Qui di seguito tutte le ...

Scuola - precari traditi dal Governo del Cambiamento (comunicato) : Pubblichiamo qui di seguito un comunicato stampa del professor Pasquale Vespa dell’AnDDL che ringraziamo cordialmente per quanto fattoci pervenire. Il documento riguarda i docenti precari, uno dei punti più ‘spinosi’ della Scuola italiana. Il Governo non sembra aver mantenuto alcune promesse fatte a questa categoria di insegnanti ai quali erano state promesse abilitazione e stabilizzazione. Scuola, docenti precari: le tappe ...

Legge di Bilancio 2019 discrimina idonei del Concorso Docenti 2016 : comunicato : La Legge di Bilancio 2019 contiene norme che prorogano tutte le graduatorie dei concorsi pubblici a partire dal 2010, offrendo agli idonei la possibilità di essere assunti nella Pubblica Amministrazione. Tuttavia, questa prospettiva è stata esplicitamente preclusa per gli idonei ai concorsi nella pubblica istruzione: i c.d. “idonei fantasma”, categoria creata dalle storture della “Buona Scuola”. Docenti abilitati, esperti, competenti che hanno ...

Docenti terza fascia : le ultime riflessioni del 2018 (comunicato) : Qui di seguito proponiamo un comunicato stampa della professoressa Veronica Radici del Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (che ringraziamo) riguardante la precaria condizione degli insegnanti terza fascia. Siamo alla fine del 2018 oramai ed è tempo di bilanci su quanto avvenuto in questo anno difficile un po’ per tutti. Con la nuova Manovra approvata da poche ore, si apre una nuova porta per ...

La sacra pietra di Omphalos - l'ombelico del mondo e il comunicatore degli dei : E' stata a lunga considerata una 'pietra' venuta dallo spazio. Poi divenuta sacra e la mitologia l'ha fatta propria, associandola spesso al mito di Apollo

Barcellona - il comunicato ufficiale del club sul caso Rabiot : Sta assumendo sempre più i contorni del caso la vicenda di mercato relativa ad Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è stato messo fuori rosa dal Paris Saint Germain dopo il rifiuto del rinnovo dietro il quale ci sarebbe – stando alla stampa francese – il Barcellona. I blaugrana, però, negano di aver già raggiunto l’accordo col giocatore violando i regolamenti di calciomercato. Ecco il comunicato ufficiale del club ...

Il comunicato dell’Inter sui cori razzisti dei suoi tifosi : La società ha preso le distanze dal comportamento di una parte del suo pubblico citando le origini del club e la storia della città di Milano

“Inter significa integrazione - accoglienza - futuro. Chi non accetta il no al razzismo - non è uno di noi”. Il comunicato della società : L’Inter ha preso una netta posizione in merito ai fatti accaduti durante l’incontro di ieri col Napoli, anticipato da uno scontro tra tifoserie (con la morte di un ultras nerazzurro) e caratterizzato dai continui cori razzisti nei confronti di Koulibaly. La società ha voluto dissociarsi dagli episodi tramite un comunicato pubblicato nella giornata odierna, dopo aver appreso che dovrà giocare le prossime due partite casalinghe a porte ...

Cori razzisti contro Koulibaly - il comunicato stampa dell’Inter : “la nostra storia è fatta di inclusione e rispetto” : Il comunicato stampa dell’Inter dopo gli spiacevoli episodi di ieri durante la sfida contro il Napoli “Inter vuol dire integrazione, accoglienza e futuro. La storia di Milano è fatta di questo, di inclusione e di rispetto. Chi non comprende la nostra storia, questa storia, non è con noi“. L’Inter condanna così, in un comunicato, i Cori razzisti dei tifosi nerazzurri nei confronti di Koulibaly. “In relazione ai ...

Cori Koulibaly - la dura presa di posizione dell’Inter [DETTAGLI e comunicato] : Cori Koulibaly – “In relazione ai fatti accaduti durante la partita Inter-Napoli di ieri e alla conseguente decisione assunta dal giudice sportivo della Lega Nazionale di Serie A, il Club ribadisce che dal 9 marzo del 1908 Inter significa integrazione, accoglienza e futuro. La storia di Milano è fatta di questo, di inclusione e di rispetto. Assieme alla nostra città noi lottiamo da sempre per un futuro senza discriminazioni. Ci ...

Intensa eruzione dell'Etna : il comunicato dell'INGV - "oltre 130 scosse" stamane : Da stamane l'Etna è entrata in una Intensa fase eruttiva, che sta vedendo anche il susseguirsi di numerose scosse di terremoto nell'area del cratere del vulcano. L'Ingv, l'istituto nazionale di...

Il comunicato del Cdr di : Roma, 23 dic., askanews, - Gentile sottosegretario Crimi, pur ricordando, come abbiamo sempre fatto, le responsabilità del nostro editore Luigi Abete, vogliamo spiegarle perché anche il Dipartimento ...

Congresso del 14 e 15 dicembre : comunicato stampa Associazione Italiana Dislessia : L’Associazione Italiana Dislessia organizza a Milano un evento in favore della libertà di apprendimento. Si terrà un convegno in una due giorni calendarizzata per il prossimo week end. Si tiene il 14 e 15 dicembre a Milano, presso l’Università degli Studi, l’evento per affrontare il rapporto fra i DSA e la “libertà di apprendere” sotto molteplici punti di vista. Nel corso della due giorni si alterneranno sul palco diverse personalità del ...