I titoli del franchise LEGO Il Signore degli Anelli sono scomparsi dagli store digitali : Con l'inizio del 2019, sembra che l'accordo di licenza che legava Warner Bros. Interactive Entertainment e Traveller's Tales sia definitivamente scaduto, dato che dalla mezzanotte dell'ultimo dell'anno sono scomparsi dagli store digitali di Xbox, PS4 e Steam i titoli della collana LEGO Il Signore degli Anelli.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, LEGO Il Signore degli Anelli e LEGO Lo Hobbit non sono più presenti nelle librerie dei negozi ...

Effetto Apple sulle borse europee. A Milano giù i titoli del lusso : Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente dopo l'annuncio di Apple che ha abbassato le stime sul fatturato del primo trimestre dell'anno. Anche Piazza Affari è oggetto di ...

I titoli migliori del listino high-tech USA : ecco la classifica 2018 : La tabella che segue riporta i titoli azionari del paniere NASDAQ 100 che hanno ottenuto le migliori performance nel corso del 2018. Nello stesso periodo, l' indice NASDAQ 100 ha avuto una variazione ...

Primo Brown - a tre anni dalla morte Roma gli intitoli una via. Un giusto riconoscimento per il ruolo del rap : L’anniversario è probabilmente quello più sentito dalla comunità hip hop italiana: nella notte tra il 31 dicembre 2015 e il 1 gennaio 2016, proprio pochi minuti dopo lo scoccare del nuovo anno, moriva a soli 39 anni David Belardi, in arte Primo Brown, uno dei rapper più stimati della scena, ucciso da un male incurabile. Dotato di un timbro vocale e di uno stile inconfondibile, ma anche di enorme empatia e doti umane, Primo ha lasciato un ricordo ...

Spread - governo verso il test dei mercati : nei primi due mesi del 2019 il Tesoro dovrà vendere titoli per oltre 80 miliardi : Scongiurata la procedura di infrazione per la legge di Bilancio 2019, lo Spread ha dato respiro ai titoli di Stato italiani tornando in zona 250 punti. Ma i primi mesi del 2019 saranno un test importante per i conti pubblici. L’anno alle porte sarà infatti impegnativo per il Tesoro, che dovrà rifinanziare il debito per un ammontare di almeno 350 miliardi di euro. Solo a gennaio e febbraio, considerando anche i Bot, sono previste emissioni ...

La Bce depone il bazooka del Qe. Restano in dote 2.600 miliardi di titoli : ... lo stesso Draghi ha ricordato due settimane fa come lo scopo del piano non sia di «massimizzare i profitti o minimizzare le perdite», ma sia invece legato alla politica monetaria. E ha tenuto a ...

Bce : “Preoccupa deviazione dell’Italia da impegni assunti. Notevole volatilità dei titoli di Stato” : “È particolarmente preoccupante la circostanza che la più ampia deviazione rispetto agli impegni assunti” rispetto al Patto di stabilità e crescita “si riscontri in Italia, un paese in cui il rapporto tra debito pubblico e Pil è notevolmente elevato”. Così si legge nel bollettino mensile della Banca centrale europea che indica come “necessario” il proseguimento “degli sforzi di risanamento delle finanze ...

Exploit dell'indice dei titoli bancari in Italia - +2 - 28% - - si concentrano gli acquisti su Banca Carige : Si muove a passi da gigante il comparto Bancario a Piazza Affari che fa anche meglio dell' indice Bancario europeo , con un guadagno di 179,1 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 7.

The First serie tv : trama e titoli episodi della prima stagione : Arrivano su TimVision le puntate in italiano della prima stagione di The First, serie tv firmata da Beau Willimon (House of Cards). Ecco di seguito la trama di tutti gli episodi e il promo della serie. DOVE VEDERE GLI episodi IN STREAMING The First serie tv: trama e titoli episodi della prima stagione The First episodio 1X01 Separation. Nel giorno del lancio, l’amministratrice delegata del Vista CEO Laz Ingram e l’equipaggio del ...

Wall Street chiude ai minimi annui - oltre metà dei titoli dell'S&P 500 in mercato Orso : I timori in vista della Fed hanno depresso oggi Wall Street con lo S&P 500 ai nuovi minimi 2018. Gli investitori temono che l'azione della Federal Reserve pesi sulla crescita in un'economia già preoccupata dalle tensioni sui dazi e dal possibile shutdown.

Come la Bce reinvestirà i titoli in scadenza. Bocciata l'operazione Twist della Fed : ... cartolarizzazioni e covered bond , continuerà per un prolungato periodo di tempo dopo il primo rialzo dei tassi , ha fatto sapere giovedì la Bce, e questo significa che la politica monetaria ...

Bce accomodante anche dopo la fine del Qe : riacquisterà titoli in scadenza per un lungo periodo : La Banca Centrale Europea ha confermato che il reinvestimento del capitale rimborsato dei titoli in scadenza acquistati nell'Asset purchase programme (2.500 miliardi) continuerà per un prolungato periodo di tempo dopo l'avvio del rialzo dei tassi e comunque finché sarà necessario per mantenere la liquidità...

Bce accomodante anche dopo la fine del Qe : acquisterà titoli in scadenza per un lungo periodo : La Banca Centrale Europea ha confermato che il reinvestimento del capitale rimborsato dei titoli in scadenza acquistati nell'Asset purchase programme (2.500 miliardi) continuerà per un prolungato periodo di tempo dopo l'avvio del rialzo dei tassi e comunque finché sarà necessario per mantenere la liquidità...

Reggie Fils-Aime spiega perché ci sono delle lacune nella line-up dei titoli third party di Nintendo Switch : Nintendo Switch potrebbe essere un sistema relativamente nuovo ma, ancora una volta, l'hardware di Nintendo è stato apparentemente evitato da una parte considerevole dell'industria dei videogiochi, con il risultato che un certo numero di sviluppatori e publisher non hanno nemmeno riconosciuto la piattaforma ibrida.Dopo la conclusione dei Game Awards, IGN ha incontrato il presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, per chiedere perché ci ...