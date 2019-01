I Biologi e L’ennesimo allarme | attenzione | molti vaccini sono sporchi | con diserbanti e

essere-informati

(Di venerdì 4 gennaio 2019)”, con tracce di diserbante e Dna umano ricavato da feti abortiti. Eanche inutili, cioè privi delle necessarie sostanze immunizzanti. È esplosiva la denuncia di Vincenzo D’Anna , presidente dell’ordine dei, sulla scorta delle analisi effettuate susomministrati ai bambini italiani. Risultati-choc, quelli che D’Anna ha presentato in esclusiva a Franco Bechis (nella foto a lato), direttore del quotidiano “Il Tempo”.privi di antigeni“In alcuni casi la prova scientifica ha dato l’esito che ci si attenderebbe:prodotti a regola d’arte. In altri no. Per due di questi – aggiunge Bechis – gli esiti delleL'articolo Ie L’ennesimo, cone feti abortiti proviene da Essere-Informati.it.