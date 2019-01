Huawei punisce due dipendenti | hanno usato l’iPhone per mandare gli auguri per l’anno

Huawei punisce due dipendenti per tweet di auguri inviati da un iPhone : Il colosso delle telecomunicazioni cinese, Huawei, ha punito due dipendenti che hanno inviato gli auguri del gruppo per il nuovo anno da un iPhone. Uno dei due dipendenti sarà degradato nelle mansioni e avrà una trattenuta nella propria busta paga, secondo una nota interna emessa dal gruppo, citata dalla rivista Caixin, mentre il secondo si vedrà negata una promozione attesa per quest'anno.Il messaggio di auguri inviato ...