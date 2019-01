Hackerati i dati personali di centinaia di politici tedeschi | ci sono anche la Merkel e

huffingtonpost

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Ididi, tra cui la cancelliera Angelae il presidente Frank-Walter Steinmeier,stati pubblicati su internet. Ad annunciarlo è stato il governo di Berlino, senza confermare che all'origine ci sia un attacco informatico. Una portavoce dell'esecutivo ha sottolineato che "nessun dato sensibile" della cancelliera è stato reso pubblico, confermando però il suo coinvolgimento nella pubblicazione di informazioni. Istati diffusi nei giorni di Natale via Twitter, su un account basato ad Amburgo che poi è stato chiuso, ma il governo non ne ha dato notizia sino a venerdì. Nel 2015 la Russia era stata accusata di attacchi hacker in cui furono rubatida computer del Bundestag e l'anno scorso le reti del governo di Berlino furono prese di mira di nuovo, con sospetti di nuovo su Mosca.Bild ha ...