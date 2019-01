Guido Crosetto : 'I nostri voti solo se il governo non fa gli errori della manovra' : 'Non saremo la stampella del governo'. Guido Crosetto , braccio destro di Giorgia Meloni, lo sottolinea in una intervista a L a Stampa . Se dovessero servire i voti di Fratelli d'Italia per garantire ...

Guido Crosetto - l'intervento alla Camera che fa impazzire i social : la lezione al governo : È l'intervento di Guido Crosetto quello che più ha infiammato i social durante il dibattito alla Camera per la legge di Bilancio. Il deputato di Fratelli d'Italia ha attaccato il "metodo parlamentare" pericoloso usato da Lega e M5s, dopo che il governo ha messo i parlamentari nelle condizioni di app

Giovanni Tria impazzito in aula - Guido Crosetto e il retroscena : "Urlava come un pazzo contro il governo" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria aveva puntato tutto sugli "investimenti" ma glieli hanno tolti. Forse per questo l'altra sera in Commissione Bilancio è esploso letteralmente, con vari "deficiente" che volavano nell'aula tra commissari di maggioranza e opposizione. GUARDA IL VIDEO - "Mi avete

Luigi Di Maio - il leader da ridere disintegrato da Guido Crosetto : 'Cosa scriveva nel 2017' : La vicenda è nota: il governo Lega-M5s ha saltato l'esame in commissione Bilancio sulla manovra. La scelta ha scatenato le opposizioni, che hanno parlato di democrazia calpestata. Restano impresse le ...

Guido Crosetto e l'atroce dubbio sulla manovra : 'Stangata annunciata' - cosa non torna : Sicuri che l'accordo tra Italia e Commissione europea sulla manovra sia quello definitivo? Forse. O forse no. Chi mostra di avere dei dubbi, nelle confidenze raccolte da Augusto Minzolini in un pezzo ...

Guido Crosetto su Pierre Moscovici : 'Lascia sforare la Francia? Genio - ecco perché l'Europa è odiata' : ' Pierre Moscovici ha detto che la Francia può sforare il 3 per cento ? Un Genio, ecco perché l'Unione europea è odiata'. Guido Crosetto , ospite di Gaia Tortora a Omnibus, su La7 , resta sconvolto ...

Giorgia Meloni contro Matteo Salvini - pesante accusa. 'Evidentemente...' - Guido Crosetto smaschera la Lega? : 'Evidentemente ci reputano tanto bravi da copiarci'. Guido Crosetto la prende sul ridere, ma il caso politico-mediatico tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini inizia a montare. Come riporta il Corriere ...

Guido Crosetto e la lite presunta con Giorgia Meloni : 'Non sbatto le porte - ho paura di romperle' : Brutto risveglio per Guido Crosetto . Il deputato di Fratelli d'Italia ha letto sul Giornale di una sua lite con Giorgia Meloni legata alla gestione dei social del gruppo, si parlava anche di 'porte ...

Guido Crosetto lascia la politica : 'Stavolta non mi fregano'. Quei soldi prestati al collega e mai più rivisti : Lui, benestante, si è dedicato alla politica per passione e qualcuno ne ha pure approfittato. 'Ricordo bene quella volta che il suo collega, in ristrettezze economiche, le chiese un piccolo prestito',...

Guido Crosetto inchioda Roberto Fico sul caso-Regeni : 'Fatto di una gravità senza precedenti' : ... 'Capisco che ormai nulla ha più valore, nulla ha più senso, nulla ha più regole, ma il fatto che il Presidente della Camera inauguri una SUA politica estera , diversa da quella del suo STATO, che è ...

Giorgia Meloni e Guido Crosetto fermano Silvio Berlusconi sull'ammucchiata : 'Non lo facciamo' : Silvio Berlusconi è sicuro del fatto suo. In Parlamento, a detta del Cav, c' è una maggioranza pronta a sostituire quella che sostiene il governo gialloblu. Il piano è semplice, almeno agli occhi dell'...

Guido Crosetto su Giuseppe Conte : 'Chi gli chiede le dimissioni di Rocco Casalino non ha capito chi comanda' : I bambini down e i vecchi ' mi fanno schifo '. Un video che rispunta dal passato fa vacillare ancora Rocco Casalino , protagonista delle controverse dichiarazioni. Un video che, però, sarebbe stata ...