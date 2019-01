Guarda che cielo | il tramonto nel Bresciano

Scegli uno snack e ti diremo che film Guardare : Dimmi cosa mangi e ti dirò cosa guardare: ciascuno degli snack nell’immagine corrisponde ad un film classico. Scegline uno e scopri la pellicola perfetta per te. Tutti noi quando andiamo al cinema non possiamo fare a meno di sgranocchiare qualcosa guardando un film: alcuni preferiscono il dolce, qualcuno il salato, ma in ogni caso è molto difficile godersi una pellicola senza qualcosa tra i denti. Gli snack che Scegliamo, ad ogni modo, ...

Chi è Marie Kondo - guru del riordino protagonista della serie Netflix : chi dovrebbe Guardarla e perché : Marie Kondo è la protagonista della docu-serie di Netflix, disponibile sulla piattaforma dal 1° gennaio. La 34enne giapponese è un'esperta dell'economia domestica molto conosciuta all'estero. Ma chi è Marie Kondo e chi dovrebbe guardare il suo reality? Scrittrice giapponese, Marie è l'ideatrice del cosiddetto metodo KonMari, un sistema studiato per riordinare al meglio gli spazi abitativi con lo scopo di migliorare la qualità della propria ...

Gennaio è il “mese di Giano” : il dio che Guarda contemporaneamente al passato e al futuro : Per gli antichi romani il mese di Gennaio era il simbolo di un nuovo inizio, significativamente incarnato nel dio Giano: divinità con una doppia faccia, capace di guardare contemporaneamente al passato e al futuro, padre del creato e custode della città in tempo di guerra. È da lui, e dal suo affascinante mito, che nasce il nome che utilizziamo ancora oggi per il primo mese dell’anno.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Misura anche per immigrati? Smentisco - riGuarda solo cittadini italiani” : “Al mio rientro a Roma istituiremo il decreto anche per quota 100 e il Reddito di cittadinanza per gli italiani“. Li ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio ad Alleghe. “Smentisco” ha detto il ministro rispondendo a una domanda di una giornalista che gli chiedeva del Reddito di cittadinanza per gli immigrati. “La legge, come abbiamo sempre detto, – ha ribadito- riguarda il Reddito di ...

Oroscopo di gennaio - previsioni per il Toro : salvaGuardare le condizioni fisiche : Come un segno di terra che si rispetti, il Toro ha un essenziale bisogno impellente di fare sempre un resoconto di tutto ciò che gli accade e di agire di conseguenza. Non c'è spazio per la leggerezza ed i sogni, ma soltanto la concretezza e ciò che consegue dalle azioni. Nulla di sbagliato, anzi, ma interiormente potrebbero sentire una sorta di necessità di voler intraprendere un sentiero del tutto imprevedibile. Potrebbe essere davvero ...

Barbara D’Urso a Cuba si mostra con un selfie in bikini che esalta il fisico! Guarda la FOTO : Mentre Mara Venier è al lavoro con la sua Domenica In su Raiuno, la diretta concorrente Barbara D’Urso si gode il sole e il mare di Cuba. La conduttrice di Domenica Live si trova a... L'articolo Barbara D’Urso a Cuba si mostra con un selfie in bikini che esalta il fisico! Guarda la FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giulia De Lellis con una foto conferma che Andrea Damante le ha fatto le corna! Guarda La FOTO : Giulia De Lellis ieri si è sentita una regista di Netflix e su Instagram ha caricato circa 300 Storie (una per ogni giorno dell’anno) per ripercorrere questo 2018 giunto ormai al termine. Arrivata a... L'articolo Giulia De Lellis con una FOTO conferma che Andrea Damante le ha fatto le corna! Guarda La FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Se anche ai delfini piace Guardare la tv - soprattutto i cartoni - : Un documentario nel quale sono protagonisti proprio i cetacei, oltre ad altri spettacoli della natura. E poi anche alcuni frammenti del famoso cartone animato Spongebob. A quel punto il team ha ...

Cecilia Rodriguez scrive una dedica che fa commuovere Belen Rodriguez. Guarda la foto : Da quando sono comparsi sulla scena mediatica italiana, i componenti del clan Rodriguez hanno sempre dimostrato di essere legati da un grandissimo affetto. Davanti alle telecamere quando si è trattato di essere concorrenti o... L'articolo Cecilia Rodriguez scrive una dedica che fa commuovere Belen Rodriguez. Guarda la foto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Naomi Campbell si mette a nudo : Guarda la foto che ha postato ‘senza capelli’. Scopri il perchè : Naomi Campbell come non te l’aspetti. Su Instagram posta una foto in cui si ritrare “a nudo”…Il che non significa spogliarsi: la bella top, icona degli anni 90 e ancora sulla cresta dell’onda a... L'articolo Naomi Campbell si mette a nudo: guarda la foto che ha postato ‘senza capelli’. Scopri il perchè proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Legge di bilancio - tutte le misure che riGuardano l’auto e i trasporti : La nuova Legge di bilancio, approvata al Senato e che ora attende il via libera definitivo della Camera, accoglie nel suo testo importanti misure per i trasporti e le infrastrutture. Dalle agevolazioni a Genova per gestire la situazione dopo il crollo del ponte Morandi agli incentivi per la nuova mobilità elettrica, le novità sono tante e riguarderanno anche l’aggiornamento dei trasporti ferroviari e l’implemento di quelli pubblici ...

“Guardate”. Il regalo di Natale dell’alunna alla maestra. Ecco perché è così speciale. La più bella storia di Natale che sentirete oggi : Forse il significato del Natale, in fondo, è questa storia che vi stiamo per raccontare. La protagonista si chiama Rachel Uretsky-Pratt e fa l’insegnante alle scuole elementari “Amistad” di Washington. Solo qualche giorno fa, durante l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie, ha ricevuto un dono commovente da parte di una bambina che non aveva molto da dare. La piccola, come riporta l’Independent, ha raccolto i ...

Perché tutti Guardano YouTube ma nessuno ama YouTube. Due esempi : Roma. YouTube, al contrario di Facebook, consente agli spettatori di giudicare un video sia in maniera positiva, con un pollice all’insù, sia in maniera negativa, con un pollice verso. Fino a pochi giorni fa, il video con più “non mi piace” della storia di YouTube era un video di Justin Bieber, ma è

Juventus - Guarda che Ramsey : è suo il gol più bello di questa Premier League : Il suo gol di tacco, realizzato nel derby di Londra contro il Fulham, è diventato virale in tutto il mondo. Per la giocata di fino, sì, ma anche per l'azione che ha portato al momentaneo 1-3, ...