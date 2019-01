Gran Bretagna | settore terziario in espansione

Gran Bretagna - si contrae l'attività delle imprese di costruzioni : Fine 2018 deludente per le imprese di costruzioni britanniche. Secondo quanto rilevato da Markit , l'indice PMI del settore costruzioni ha rilevato che la crescita dell'attività economica è scesa ai ...

Biglietto vincente alla lotteria EuroMillions - mega premio da 127 milioni in Gran Bretagna : Ad aggiudicarsi il jackpot milionario un singolo giocatore che è riuscito così a incassare un mega premio da ben 127 milioni di euro. Al momento si ignora ancora l'identità del nuovo milionario ma è certo che il suo è il quarto montepremi più alto di sempre nel Regno Unito.Continua a leggere

Hopman Cup - Serena Williams vince ma gli Usa battuti dalla Gran Bretagna : L'ex numero uno del mondo regola per 6-1, 7-6, 7-2, Katie Boulter ma Cameron Norrie supera Frances Tiafoe per 7-6, 7-4,, 6-0 e nel doppio misto i britannici la spuntano per 3-4, 2-5,, 4-3, 5-4,, 4-1. ...

Salute : in Gran Bretagna a 10 anni i bimbi consumano più zucchero di un 18enne : I bambini di 10 anni consumano in media più zucchero della quantità massima raccomandata per un diciottenne. E’ quanto emerge dai dati del Public Health England (Phe): la dose ‘tetto’ per i piccoli di quella età è infatti di 20-24 grammi al giorno, ma in media ne introducono 52,2 grammi al giorno, che equivalgono a 13 zollette al giorno, 8 in più rispetto al livello raccomandato. I dati, relativi alle abitudini alimentari ...

Lotteria EuroMillions - vinti 127 mln euro in Gran Bretagna : Un giocatore britannico si è aggiudicato il jackpot di Capodanno della Lotteria euroMillions, festeggiando così l'avvio del 2019 con un bottino di circa 115 milioni di sterline, oltre 127 milioni di ...

Brexit : '50% di possibilità di restare in Ue'/ Gran Bretagna - record richieste per passaporto irlandese : 'Brexit al 50% salta', Ministro Fox 'avvisa' Tory per convincerli a votare Piano della Premier May a fine gennaio. Juncker 'alla fine il divorzio si farà'

Tennis - Hopman Cup 2019 : Germania e Svizzera battono Spagna e Gran Bretagna 3-0 - sigillo di Federer : Due sfide senza storia quelle andate in scena oggi per la Hopman Cup di Tennis: la Svizzera di Belinda Bencic e Roger Federer ha strapazzato 3-0 la Gran Bretagna di Cameron Norrie e Katie Boulter, mentre la Germania di Angelique Kerber e Alexander Zverev ha regolato con il medesimo punteggio la Spagna di Garbine Muguruza e David Ferrer. Entrambe le Nazioni vincitrici vanno in testa ai rispettivi gironi, essendo questa per loro la prima ...

Hopman Cup – Colpo Australia contro la Francia : la Gran Bretagna trionfa sulla Grecia : Le prime due sfide che aprono la Hopman Cup vedono u successi di Australia e Gran Bretagna su Francia e Grecia A cavallo fra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, la Hopman Cup permette ai tifosi di tennis di rivedere in campo diversi dei propri beniamini. In attesa di vedere Roger Federer, le due sfide di apertura regalano subito match interessanti nei quali ottengono le prime vittorie Australia e Gran Bretagna. I tennisti aussie ...

Il razzismo in Gran Bretagna e il caso Sterling : Il razzismo in Gran Bretagna? C’è, eccome, ed accesissimo. La buccia di banana gettata in campo da un tifoso del Tottenham a Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal non è stata un caso. A Stamford Bridge, il tempio del Chelsea, l’attaccante del Manchester City, Raheem Sterling, ha accusato un tifoso di casa di averlo insultato. Supportato inequivocabilmente da un video che è circolato sul web, ...

La Gran Bretagna si occuperà di proteggere i cristiani perseguitati in tutto il mondo - : Il governo britannico stima che 215 milioni di cristiani in tutto il mondo siano perseguitati per le loro convinzioni religiose. L'anno scorso, 3.000 persone sono state uccise a causa della loro fede.