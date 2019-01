Gomorra | la quarta stagione dal 29 marzo su Sky Atlantic

Gomorra - il 29 marzo arriva la quarta stagione. Ecco il teaser con le prime immagini dei nuovi episodi : Ha finalmente una data l’arrivo su Sky Atlantic, in esclusiva per l’Italia, dell’attesissima quarta stagione di Gomorra , la serie originale Sky prodotta da Cattleya, parte di ITV Studios, e Fandango in collaborazione con Beta Film. I nuovi 12 episodi debutteranno il 29 marzo , come annunciato oggi con il rilascio delle primissime immagini della nuova stagione. Il serratissimo teaser riprende proprio da dove si era chiusa la terza stagione ...

La quarta stagione di Gomorra La Serie dal 29 Marzo su Sky Atlantic : Ha finalmente una data l’arrivo su Sky Atlantic , in esclusiva per l’Italia, dell’attesissima quarta stagione ...

Gomorra - il teaser trailer della quarta stagione : L’attesa sta per finire: i nuovi episodi di Gomorra , la produzione originale Sky di grande successo tratta dal romanzo di Roberto Saviano farà il suo ritorno in primavera. Ad annunciare la data di debutto ufficiale e a immergerci nuovamente nelle atmosfere criminali della serie è un teaser trailer diffuso il 4 gennaio. E tutto parte proprio dalla sconvolgente scena conclusiva che ha messo fine alla terza stagione . “Ciro è ...

Un film su Ciro L’Immortale di Gomorra? Marco D’Amore - regista della quarta stagione - non smentisce : “Vedremo” : Marco D'Amore debutterà come regista della quarta stagione, attesa su Sky a marzo 2019 e girata tra Londra, Bologna e Napoli, ma non smentisce l'idea di un film su Ciro L'Immortale di Gomorra. Un ritorno attesissimo, quello della saga Sky ispirata all'omonimo romanzo di Roberto Saviano, che lo vedrà in una veste inedita: dopo la morte del suo personaggio sulla scena, D'Amore si sposta dietro la macchina da presa per firmare la regia della ...