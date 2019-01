Godin-Inter | vicinissimo dall' Atletico Madrid a parametro zero il primo colpo per il

Calciomercato Inter - grandissimo colpo a parametro zero : preso Diego Godin dall’Atletico Madrid : Affare in dirittura d’arrivo per il mercato estivo del club nerazzurro, pronto ad assicurarsi a parametro zero un rinforzo importante in difesa grandissimo colpo dell’Inter per il mercato estivo, il club nerazzurro infatti ha praticamente chiuso l’operazione per l’arrivo di Diego Godin, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2019. Lapresse Il direttore sportivo Ausilio ha anticipato la concorrenza di altre ...

Godin vuole l'Italia : è sfida Inter-Milan : Come riporta il Corriere dello Sport , Beppe Marotta lo ha cercato la scorsa estate, prima di optare per il ritorno di Leonardo Bonucci in bianconero. Piero Ausilio, braccio destro di Marotta sul ...

Inter - Marotta ha individuato il sostituto di Miranda : Godin a parametro zero (RUMORS) : L'Inter ha cominciato a programmare le prossime sessioni di calciomercato. Ad annunciarlo è stato il direttore sportivo Piero Ausilio. Dopo il summit in Cina con i vertici di Suning ha cominciato a muoversi anche il neo amministratore delegato Giuseppe Marotta. L'ex dirigente della Juventus, così come Ausilio, è da sempre attento ai giocatori in scadenza di contratto e un rinforzo a parametro zero potrebbe arrivare in difesa visto che il ...