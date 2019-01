Gli ultimi deliri di Di Maio e Salvini sulla Sea Watch

Roberto Saviano contro Matteo Salvini : "PaGliaccio - basta propaganda sulla pelle deGli ultimi" : "Mi rivolgo al ministro Matteo Salvini. Smetti di fare il pagliaccio sulla pelle delle persone", sbotta Roberto Saviano in un video su Twitter, commentando il caso degli immigrati che si trovano da giorni a bordo della Sea Watch e che ora sono fermi al largo di Malta. "Apri i porti", continua l'auto

In Thailandia arriva Pabuk - “la tempesta più devastante deGli ultimi decenni”. Turisti bloccati : Migliaia di persone stanno fuggendo da alcune delle isole della Thailandia più famose tra i Turisti, che stanno per essere colpite da quella che è considerata dagli esperti "la più devastante tempesta degli ultimi decenni". La tempesta tropicale Pabuk potrebbe causare onde alte da 3 a 5 metri o anche 7 metri.Continua a leggere

Come sbloccare qualsiasi iPhone compresi Gli ultimi XS - XS Max - XR con iOS 12 : Comprare un iPhone bloccato da usare con un singolo opertaore può essere un affare ma se decidi di abbandonare l'operatore non potrai più usare il telefono in quanto brandizzato.

Rivaldo : 'Barcellona - la Masia ha deluso neGli ultimi anni ma il club deve continuare a puntare su di loro' : Tradizione, valori, identità che ne hanno fatto un modello virtuoso in tutto il mondo e ha permesso di sfornare una quantità di talenti impressionante, in grado poi di raccogliere fortune tra i ...

Volley - Qualificazioni Europei 2019 : in palio Gli ultimi pass dal 5 al 9 gennaio - Italia già ammessa di diritto : Tra il 5 e il 9 gennaio si disputeranno le ultime due giornate delle Qualificazioni agli Europei 2019 di Volley maschile e femminile. Le due rassegne continentali sono in programma tra agosto e settembre, le migliori formazioni del Vecchio Continente (Italia compresa) sono ammesse di diritto alle fasi finali in base ai risultati ottenuti agli ultimi Europei ma ci sono ancora diversi posti da assegnare. Vediamo nel dettaglio la situazione che ci ...

Cannabis : neGli ultimi anni è diventata più potente - più cara - ma anche più "pericolosa" : In 10 anni il contenuto di Thc nella Cannabis è aumentato. Un cambiamento che ha portato prodotti più potenti, ma che potrebbero causare più danni

Cannabis : neGli ultimi anni è diventata più potente - più cara - ma anche più “pericolosa” : (foto: CasarsaGuru/Getty Images) Se l’erba del vicino è sempre più verde, l’erba (psicoattiva) europea pare essere invece sempre più potente. Secondo un recente studio dei ricercatori dell’Università di Bath e del King’s College di Londra in dieci anni la Cannabis in Europa è cambiata: il contenuto di tetraidrocannabidiolo (Thc) è aumentato, rendendo i prodotti più potenti e qualitativamente migliori per chi ricerca i suoi effetti ...

Biglietti Supercoppa italiana Juventus-Milan : come acquistare Gli ultimi tickets per il 16 gennaio : Sta per essere assegnato il primo trofeo stagionale di calcio: mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30 italiane si disputerà Juventus-Milan, incontro valido per la Supercoppa italiana. La sfida verrà giocata a Jeddah, in Arabia Saudita, e il fischio d’inizio verrà dato alle ore 20.30 locali. Di fronte ci saranno appunto la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell’ultima edizione della Coppa ...

Biglietti Atalanta-Juventus : come acquistare Gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La Dea in casa ha totalizzato tredici punti in otto partite, frutto di quattro vittorie ed un ...

Biglietti Inter-Napoli : come acquistare Gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

Vaccini : genitori spaventati daGli ultimi risultati dei test ‘no vax’ - ma si tratta di dati scientificamente infondati : Le analisi su due lotti di Vaccini eseguite dal Corvelva, uno dei principali gruppi no vax, e pubblicate dal quotidiano ‘Il Tempo’, sono ‘scientificamente infondate‘. E’ quanto riportato in una lettera aperta sul sito del quotidiano ‘Il Foglio‘ da oltre 130 ricercatori italiani, che condannano anche il finanziamento ai test da parte dell’Ordine dei Biologi. Come spiega l’associazione, i test ...

“Magicamente Primi” - per non trascurate Gli “Ultimi” : il nuovo progetto di Salvo Testa Raptus : “Magicamente Primi”, recita così il nuovo progetto creato dall’illusionista Salvo Testa Raptus, che, da circa dodici anni, si occupa di

