Giunge al termine la disputa legale tra Bethesda e Warner Bros per il codice del gioco

eurogamer

: Risolta la causa legale che vedeva protagonisti #Bethesda, #WarnerBros. e #BehaviourInteractive. - Eurogamer_it : Risolta la causa legale che vedeva protagonisti #Bethesda, #WarnerBros. e #BehaviourInteractive. - _TheInkSpell : E anche la rilettura di 'Harry Potter e la camera dei segreti' giunge al termine. Questo libro per me è sempre diff… - daringtodo : La relazione nata durante l'estate giunge al termine mentre Rossella fa ritorno a Napoli... #UnPostoalSole #Upas… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Una delle storie più strane del 2018 riguardava ilmobile Westworld di., che si diceva condividesse lo stessosorgente del titolo mobile Fallout Shelter diSoftworks. In seguito a questa scoperta,ha quindi intentato una causa contro. che ad oggi era ancora in sospeso.Ora, come riporta Dualshockers, sia ​​che Behaviour Interactive, sviluppatore di Westworld, hanno annunciato che la causa è stata risolta. I termini di come è stata risolta la causa non sono stati resi noti.Questa è stata la dichiarazione data da entrambe le parti per annunciare l'accordo:Read more…