Giulia Bongiorno e la rivolta dei sindaci | Chi non sa governare punta a creare il

Giulia Bongiorno a Libero - orgoglio italiano : 'Via l'inglese dagli uffici pubblici' : RICORSI INEVITABILI In alcuni ambiti - comunicazione, economia, informatica - il ricorso ai termini inglesi è inevitabile per il semplice fatto che non esistono equivalenti italiani accettabili. ...

Giulia Bongiorno : 'Troppo inglese nella pubblica amministrazione' : LEGGI ANCHE Legittima difesa, Bongiorno: 'In Italia troppo lassismo' Da donna e politica intelligente, come è ovvio la Bongiorno non mira affatto all'autarchia linguistica. Sottolinea soltanto che la ...

Giulia Bongiorno : 'Troppo inglese nella pubblica amministrazione' : LEGGI ANCHE Legittima difesa, Bongiorno: 'In Italia troppo lassismo' Da donna e politica intelligente, come è ovvio la Bongiorno non mira affatto all'autarchia linguistica. Sottolinea soltanto che la ...

Giulia Bongiorno : 'Troppo inglese nella pubblica amministrazione' : LEGGI ANCHE Legittima difesa, Bongiorno: 'In Italia troppo lassismo' Da donna e politica intelligente, come è ovvio la Bongiorno non mira affatto all'autarchia linguistica. Sottolinea soltanto che la ...

La prima giornata di 'Lavoro Agile' di Roma : interviene Giulia Bongiorno : Il mondo della politica si confronterà poi sulle sfide per i territori aperte dal Lavoro Agile con le testimonianze di Flavia Marzano, Assessora Roma semplice, Arianna Viscogliosi, Assessora al ...

Giulia Bongiorno avvisa Matteo Salvini : 'Sulla manovra bisogna cercare il dialogo con l'Europa' : E sullo spread a 300 afferma: 'Ovvio che mi preoccupa', 'ma siamo consapevoli che la nostra economia è solida, comunque io sono per il dialogo. E il premier sarà convincente'. Infine, da ministro ...

"Per me inefficienza e inerzia nella pubblica amministrazione dovrebbero essere trattate come piccoli reati". La missione di Giulia Bongiorno : "Per me l'inefficienza e l'inerzia nella pubblica amministrazione dovrebbero essere trattate come piccoli reati, non vanno tollerate e vanno sanzionate". Lo ha detto il ministro della pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, intervistata dal Messaggero. "Ci sarà una struttura ad hoc - aggiunge - che le valuterà e se non giustificate stabilirà le sanzioni. Interverremo entro dicembre in consiglio dei ministri con una ...

Giuseppe Conte - tentativo disperato di salvare la poltrona. Dossier riservato - si aggrappa a Giulia Bongiorno : Forse è l'ultimo a crederci, Giuseppe Conte . A poche ore dalla botta di Bruxelles all'Italia, con la procedura d'infrazione annunciata, il premier si barrica a Palazzo Chigi e studia le contromosse. '...

Giulia Bongiorno - il piano del ministro per cacciare gli statali fannulloni : così non potranno più imboscarsi : Una delle regole della politica è non toccare le corporazioni, perché tolgono il voto. Qualche volta però vale il contrario: se trascuri un tumore, si muore tutti, anche se il tumore ti vota. Dunque ...

Contratto scuola 2019/2021 ultime notizie : esito incontro con ministro PA - Giulia Bongiorno : I sindacati hanno incontrato il ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, in merito al rinnovo del Contratto del comparto scuola per il triennio 2019/2021. Un rinnovo di Contratto che si preannuncia al quanto problematico, soprattutto per la mancanza di risorse da destinare agli aumenti delle busta paga del personale scolastico, aumenti che si preannunciano irrisori, secondo quanto contenuto nella Legge di Bilancio. Flc-Cgil sul ...

Giulia Bongiorno sulla crisi di governo : 'C'è solo una via per evitare la bomba atomica' : sulla prescrizione è tregua armata tra Lega e M5s . La follia grillina, per ora, è stata disinnescata con un compromesso: lo stop è previsto dal 2020, slittamento che ha fatto insorgere gli ...

Giulia Bongiorno è scontro con il Movimento 5 Stelle sulla prescrizione : Giulia Bongiorno pronta ad opporsi sulla questione “prescrizione”, il governo vacilla La frenata di Giulia Bongiorno sulla prescrizione – “una bomba atomica sul processo” – e sul reddito di cittadinanza per “le imprese e non ai cittadini” ha mandato nel panico il Movimento 5 Stelle. Per i grillini lo stop ai loro due cavalli di battaglia equivale a una violazione del contratto di governo, che ...

Giulia Bongiorno - scontro con il M5s sulla prescrizione : ora il governo rischia di saltare : La frenata di Giulia Bongiorno sulla prescrizione - 'una bomba atomica sul processo' - e sul reddito di cittadinanza per 'le imprese e non ai cittadini' ha mandato nel panico il Movimento 5 stelle . ...

Prescrizione. Giulia Bongiorno spiega i grossolani errori grillini : Fare politica è difficile. Amministrare una Nazione è ancora di più soprattutto se il politico grillino è impreparato e non