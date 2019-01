Startlist Giro d’Italia 2019 : l’elenco provvisorio dei partecipanti. Nibali - Dumoulin - Valverde - Yates : che parata di big! : Al Giro d’Italia 2019 parteciperanno 176 ciclisti tesserati per 22 formazioni (18 World Tour e 4 wildcard, tra cui ci sarà sicuramente la Androni-Sidermec). La prima grande corsa a tappe della stagione, in programma da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno, si preannuncia particolarmente avvincente con un parterre davvero di lusso: Vincenzo Nibali andrà a caccia del tris, Tom Dumoulin proverà a replicare l’apoteosi del 2017, Alejandro ...

Ciclismo - Tom Dumoulin : “Giro d’Italia più bello del Tour - proverò a vincere. Stupende le cronometro - tengono aperta la corsa” : Tom Dumoulin sarà uno dei grandi protagonisti del 2019, l’olandese è reduce da una stagione molto positiva con il secondo posto conquistato al Giro d’Italia e al Tour de France ma in questa annata spera di superarsi e di tornare a vincere una grande corsa a tappe. Il 28enne si concentrerà in particolar modo sulla Corsa Rosa che ha già vinto nel 2017 come ha dichiarato in un’intervista concessa a Ciclyngnews: “Speravo di ...

Ciclismo - Egan Bernal sul Giro d’Italia 2019 : “Ho imparato molto da Froome - in Italia voglio fare una bella corsa” : La notizia che il capitano del Team Sky al Giro d’Italia 2019 sarebbe stato il colombiano Egan Bernal era già nota da qualche giorno. Il giovane corridore della formazione britannica è senza dubbio uno degli astri nascenti del Ciclismo internazionale e lo scorso anno ha sorpreso tutti disputando un eccellente Tour de France, chiuso al 15° posto in classifica generale facendo anche da gregario ai due capitani Chris Froome e Geraint ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Ciclismo - il programma di Elia Viviani : esordio al Tour Down Under poi le classiche - in dubbio la presenza al Giro d’Italia : Elia Viviani ha chiuso un 2018 da favola. L’azzurro, primatista assoluto di successi nella stagione passata con ben 18 vittorie, ha annunciato ufficialmente i propri programmi per la prima parte della nuova stagione. Resta ancora in dubbio la presenza del corridore veronese al Giro d’Italia visto che, dopo la partenza di Fernando Gaviria in casa Deceuninck-QuickStep, la formazione belga potrebbe dirottare il proprio velocista di ...

Ciclismo – Il team Sky ha deciso : Froome e Thomas dicono no al Giro d’Italia : Froome e Thomas dicono no al Giro d’Italia 2019: il team Sky annuncia gli obiettivi dei ciclisti britannici per la nuova stagione E’ finalmente iniziato il 2019 e con esso sono al via le nuove stagioni sportive. Se il tennis ha già aperto le danze con i suoi primi appassionanti tornei, bisogna aspettare ancora un po’ per vedere finalmente in sella i campioni di Ciclismo. Intanto, però, c’è chi ha delineato i suoi ...

Il ciclista inglese Chris Froome non difenderà la maglia rosa al prossimo Giro d’Italia : Il Team Sky ha comunicato che i ciclisti britannici Chris Froome e Geraint Thomas non parteciperanno alla prossima edizione del Giro d’Italia, la cui partenza è prevista l’11 maggio da Bologna. Froome non potrà quindi difendere la maglia rosa vinta

Giro d’Italia 2019 : Chris Froome e Geraint Thomas assenti - il Team Sky si affida a Egan Bernal : Chris Froome e Geraint Thomas non parteciperanno al Giro d’Italia 2019. Il Team Sky ha ufficialmente comunicato che il detentore del titolo e il vincitore del Tour de France non saranno al via di Bologna il prossimo 11 maggio. Egan Bernal dunque affronterà la Corsa Rosa da capitano. La decisione era nell’aria, i due campioni hanno dato le proprie motivazioni sulla loro assenza e si concentreranno sul Tour de France. Chris Froome ...

Ciclismo - Egan Bernal : “Il Tour mi piace tantissimo - ma ci saranno Froome e Thomas. Al Giro d’Italia posso essere protagonista” : È sicuramente uno dei ciclisti più attesi in questo 2019. In tanti stanno aspettando la crescita definitiva di Egan Bernal, stella ancora giovanissima del Team Sky, che è pronta a brillare nella nuova annata che sta per arrivare. Il colombiano, classe 1997, ha già dimostrato di avere i numeri per poter guidare lo squadrone britannico in una grande corsa a tappe e probabilmente in questa stagione gli arriverà l’opportunità. Ancora da ...

Ciclismo - Gianni Moscon “Sarò l’uomo di punta della Sky nelle classiche. Al Giro d’Italia 2019 vorrò testarmi e proverò a tenere duro” : Il 2018 ha rappresentato una delle annate più negative per il Ciclismo italiano nelle corse a tappe. Le stelle su cui il Bel Paese si poggia da anni, Fabio Aru e Vincenzo Nibali, purtroppo non sono riuscite a mantenere le aspettative per motivi vari: il sardo ha deluso sia al Giro che alla Vuelta, mostrando dei forti limiti fisici e caratteriali, mentre il siciliano è stato colpito dalla sfortuna al Tour de France, con la caduta sull’Alpe d’Huez ...

