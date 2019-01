Germania | calo record disoccupazione 2018

Usa. Scalo in Germania per Trump : 04.58 Pausa tecnica per il rifornimento dell' Air Force One in Germania per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo la visita a sorpresa alle forze armate americane di stanza in Iraq. Questo stop è l'occasione, per Trump, per incontrare le truppe Usa in Germamania.

Germania - prezzi import export in calo a novembre : Sotto le attese a novembre i prezzi import in Germania . Nel mese in esame i prezzi alle importazioni hanno registrato un aumento del 3,1% rispetto al +4,8% di ottobre e contro le stime di consensus ...

Germania - surplus commerciale ancora in calo : Cala ancora leggermente il surplus della bilancia commerciale tedesca , che risente di un aumento delle importazioni superiore a quello delle esportazioni, che hanno risentito anche delle tensioni sul ...

Germania - in calo l'indice GFK a dicembre : Diminuisce leggermente la fiducia dei consumatori tedeschi . Lo segnala l'indice GFK , un indicatore anticipatore del sentiment basato su un campione di 2.000 intervistati. Il dato, reso noto dal GFK ...

Germania : Ifo in calo certifica peggioramento economia : Si addensano le nubi sull' economia tedesca . L'indice Ifo, che misura la fiducia delle imprese tedesche che, a novembre, è sceso a 102 punti dai 102,8 registrati nel precedente mese di ottobre, confermando in questo modo un ...

Crescita - nel terzo trimestre pil della Germania in calo dello 0 - 2% : è la prima volta dal 2015. Pesa il mercato auto : Non solo la frenata dell’Italia, la cui Crescita si è fermata. A zavorrare la Crescita dell’Eurozona nel terzo trimestre è stata soprattutto la Germania, che per la prima dall’inizio del 2015 ha visto il pil diminuire dello 0,2%. E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’Eurostat mercoledì. La battuta d’arresto dopo i +0,4 e +0,5% dei trimestri precedenti è però ritenuta temporanea: gli analisti continuano a ...

Il Pil della Germania in frenata : -0 - 2% nel terzo trimestre. Primo calo dal 2015

Germania : Pil in calo nel III trimestre - preliminare - - deluse anche attese : Rallenta l'economia tedesca. Il Prodotto interno lordo, Pil, ha mostrato nel terzo trimestre 2018 una flessione 0,2% rispetto ai tre mesi prima, quando aveva invece registrato un aumento dello 0,5 per cento. Si ...

Germania : exit poll Assia - forte calo Cdu : 19.17 Se confermati i primi exit poll del voto nello stato federato dell'Assia, si profila una nuova batosta per i cristiano-democratici in Germania,e una nuova vittoria dei Verdi. Secondo i primi exit poll diffusi dalla Zdf,la Cdu è al 27,4% (nel 2013 era al 38,3%). Male anche l'Spd: i socialdemocratici avrebbero il 19,8% (5 anni fa avevano il 30,7%).I Verdi, già trionfatori in Baviera,passerebbero dall'11,1% al 19,7%; Afd al 12,8% dal 4,1%. ...

