Germania | media | Piratati e diffusi online dati centinaia di politici

Diretta Germania-Olanda in streaming e in tv : match visibile su Italia 1 e su MediasetPlay : Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà il match Germania-Olanda. La partita valida per la Nations League si disputerà allo Stadio Veltins-Arena di Gelsenkirchen. La Germania è già retrocessa in Lega B, all'Olanda invece basta un solo punto per accedere alla Final Four, gli orange infatti hanno un punto in meno della Francia capolista, con un pareggio stasera la raggiungerebbero in classifica, ma sono in vantaggio per quanto riguarda la ...