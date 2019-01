Genova | dà fuoco al centro d’accoglienza dopo rissa | fermato ivoriano

ilgiornale

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Grave episodio di violenza avvenuto lo scorso mercoledì all"interno di undi accoglienza nella zona di Dinegro a.Un 28enne della Costa d"Avorio si è infatti reso protagonista di una violenta aggressione nei confronti di un altro straniero accolto, come lui, nella struttura di via Lazzaro Gagliardo.essersi accanito contro il rivale, colpendolo ripetutamente, l"africano ha continuato a sfogare la propria rabbia buttando a terra una libreria di legno. Non pago, ha poi utilizzato un accendino di cui era in possesso per appiccare un incendio all"interno dell"edificio dandoalle pagine di alcuni dei libri caduti.In breve è divampato un rogo che ha messo in allarme gli ospiti deld"accoglienza ed i loro responsabili, i quali hanno chiesto immediatamente l"invio di soccorsi sul posto. I vigili del, giunti con tempestività insieme ad una pattuglia della ...