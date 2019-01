Freccero alla guida di Rai 2 prepara la rivoluzione | ' Riporto Luttazzi in tv'

Rai 2 - Freccero scatenato : «Fuori Costantino Della Gherardesca. Sì alla Ventura - ma non abbiamo gli studi» : di Ida Di Grazia La conferenza stampa di Carlo Freccero , nuovo direttore di Rai 2 , che si è tenuta questa mattina in Viale Mazzini ha parlato a ruota libera e senza filtri per la gioia dei numerosi ...

Giovedì lezione di Tv di Carlo Freccero dalla sala degli Arazzi della Rai (e su TvBlog) : Qualcuno l'ha chiamata "Conferenza stampa" di Carlo Freccero, in realtà pare proprio che non sarà così. Quella che andrà in scena Giovedì presso la sala degli Arazzi della sede Rai di viale Mazzini in Roma non sarà una semplice conferenza stampa, oppure come viene scritto dal solerte sito dell'ufficio stampa della Rai "incontro stampa" ma, secondo quanto apprendiamo, sarà qualcosa che va ben oltre una semplice conferenza stampa.Quella di ...

E' firmata da Andrea Freccero la nuova mascotte del Trofeo Valle d'Aosta Calcio Aosta -Al via un concorso per trovare ora il nome alla nuova ... : Nasce dalla matita del famoso illustratore e fumettista genovese Andrea Freccero la nuova mascotte del Trofeo Valle d'Aosta Calcio. "Di concerto con il Direttivo " spiega Renzo Bionaz, presidente del ...

Bruno Vespa - l'indiscrezione clamorosa dalla Rai : Carlo Freccero gli vuole fare le scarpe - fuoco amico : Potrebbe esser Bruno Vespa la prima 'vittima' eccellente di Carlo Freccero , neodirettore di Rai2 in quota M5s . Il conduttore di Porta a porta con i grillini non ha mai avuto un grande rapporto e ora ...

Pio e Amedeo alla Rai? / 'Incontro col direttore Carlo Freccero. Per loro uno show in prima serata' : Pio e Amedeo, dalla Mediaset alla Rai? Spy lancia l'indiscrezione: 'Incontro segreto tra il duo comico e il direttore Carlo Freccero'

RaiDue - Carlo Freccero pensa già alla sua rivoluzione : ecco quali programmi verranno probabilmente cancellati - e quale serie sarà “rubata” a RaiUno : Carlo Freccero è un fiume in piena e la mattina successiva alla sua nomina da direttore di Rai2 ha fissato subito la prima riunione. Il dirigente, con un curriculum ricco di esperienze nazionali e internazionali, ha deciso di mettere mano al palinsesto. Cambiare collocazione ai programmi, cancellarne altri e tentare il colpaccio: come scrive La Stampa vorrebbe “rubare” a Rai1 The Good Doctor, la serie con protagonista Shaun Murphy, ...

Nomine Rai : De Santis a Rai1 e Freccero a Rai2. Bulbarelli alla guida di Raisport e Preziosi a Rai Parlamento : Il consiglio di amministrazione Rai ha dato il via libera alle Nomine di Teresa De Santis a direttore di Rai1 e di Carlo Freccero a direttore di Rai2. Il cda ha inoltre approvato la nomina di Auro ...

Rai - pronte le nomine : De Santis a Rai 1 e Freccero a Rai 2. Coletta confermato alla guida di Rai 3 : Tutto pronto per il cda Rai in programma domani alle 16 con all'ordine del giorno le nomine di reti e testate: confermato il nome di Teresa De Santis a Rai1, prima donna alla guida della rete ammiraglia, e il ritorno di Carlo Freccero alla direzione di Rai2. I curricula sono stati inviati ai consiglieri, come da regolamento, insieme a quelli di due testate.L'ad Fabrizio Salini ha indicato per la direzione di Rai Sport Auro Bulbarelli, che ha ...

Nomine Rai - una donna alla guida di Rai 1 : è la prima volta Il ritorno (gratis) di Freccero : Martedì convocato il Cda per i direttori di rete. Tramonta l’ipotesi di Casimiro Lieto alla guida della rete ammiraglia. La scelta finisce su una figura gradita ai 5 Stelle e alla Lega