Forza Italia fa quadrato | I sindaci rispettino le leggi

Arriva l’ordine di Berlusconi e Tajani ai big di Forza Italia su Salvini : “Non attaccatelo” : Berlusconi e Tajani non scaricano Salvini anzi, hanno ordinato ai big di Forza Italia di attendere e non attaccare il leader della Lega Nel complicato intreccio che sono ormai i rapporti tra Lega e Forza Italia, a prendere piede tra le fila degli azzurri è la nuova linea che Silvio Berlusconi sta imponendo ai suoi nei confronti di Matteo Salvini: ignorarlo. La convinzione del Cav, come riporta il Tempo, è che prima o poi la “pecorella ...

Baldelli (Forza Italia) : 'Indennità dei parlamentari diminuite già dal governo Berlusconi' : Intervenuto a Radio Radicale, il deputato Simone Baldelli di Forza Italia ha espresso le sue impressioni e valutazioni sui contenuti della legge di bilancio M5S-Lega, sul ruolo istituzionale rivestito dal Parlamento italiano e sulla proposta del M5S di ridurre le indennità dei parlamentari. Baldelli: 'I signori del governo stanno facendo peggio dei loro predecessori' Intervistato da Lanfranco Palazzolo, il deputato forzista sul lavoro del ...

Forza Italia indossa il gilet : in piazza il 26-27 gennaio : "Giù le mani dall'Italia che lavora e produce". Forza Italia attende gli effetti di una manovra considerata depressiva in termini di crescita e si prepara a mettere in campo una serie di iniziative, anche di stampo movimentista, per ricordare agli Italiani l'alternativa liberale rappresentata dal partito azzurro.Il desiderio è quello di fare una opposizione basata sui fatti, con una costante attenzione ai numeri e agli effetti concreti delle ...

Sondaggio Bimedia - Luigi Di Maio e M5s lontani 10 punti dalla Lega. Pd e Forza Italia - numeri da funerale : Sale lo spread nei sondaggi tra Lega e M5s. Secondo la rilevazione di Bimedia, se si votasse oggi per le elezioni europee, il partito di Matteo Salvini raccoglierebbe il 33,7%, quasi 10 punti in più su quello guidato da Luigi Di Maio: i 5 Stelle si fermano infatti al 24,8%, ben al di sotto del risul

Forza Italia - il cortocircuito degli azzurri con il gilet di protesta : Forza Italia nei giorni scorsi ha inscenato una protesta in aula contro la manovra indossando dei gilet azzurri, ricordando così le manifestazioni dei corrispettivi "gialli" in Francia. Ma in realtà, indossare il gilet è una roba da populisti. Ergo, i forzisti sono diventati populisti?, si chiede il

Fico - l’imitazione del deputato di Forza Italia Baldelli è (quasi) perfetta. E il presidente della Camera reagisce così : “Malgrado lo scontro durissimo sulla manovra, l’altro giorno ho fatto i miei auguri in Aula a Montecitorio al presidente Roberto Fico che ricambia dalla sua pagina Instagram, postando la sua imitazione fatta da me, un gesto simpatico ed intelligente di autoironia e di fair play“. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il vicecapogruppo di Fi alla Camera Simone Baldelli, autore della performance di satira che vede rappresentato, ...

Malan (Forza Italia) : 'Espulsioni confermano natura totalitaria del Movimento 5 Stelle' : Nella giornata di ieri è giunta puntualmente la doccia fredda per alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle. Infatti costoro, rispettivamente due esponenti del Parlamento Italiano e due europarlamentari, hanno incassato il ben servito da parte dei vertici del progetto politico ideato da Beppe Grillo, per aver violato più volte alcuni dei principi fondamentali contenuti all'interno dello Statuto del M5S. Su questa faccenda si è voluto esprimere ...

Mattarella agli italiani : serve unità - infrazione Ue scongiurata rafForza la fiducia : In serata attesi anche il contro-discorso di Beppe Grillo e un messaggio di auguri ai simpatizzanti della Lega del vicepremier Matteo Salvini...

L'operazione scoiattolo divide Forza Italia : ... , che non ha mai parlato e pensato a una campagna acquisti, resta sempre convinto che l'esecutivo giallo verde, sempre più a trazione M5S sulla politica economica come dimostrato dalla manovra ...

'Matteo Salvini morto sul colpo'/ Ministro : 'Mi allungano la vita' - solidarietà Forza Italia per la fake news : Matteo Salvini morto? Ministro dell'Interno vittima di una fake news, arriva la smentita su Twitter: 'Mi allungano la vita'.

Dalle maschere bianche dei deputati Pd ai gilet azzurri di Forza Italia : un anno di bagarre in Parlamento : Dalle maschere bianche del Pd contro il decreto sicurezza, ai più recenti gilet azzurri indossati dai deputati di Forza Italia per protestare contro la manovra economica. Anche nel 2018 non sono mancate le contestazioni, più o meno agitate e più o meno pittoresche, in Parlamento. Ecco una raccolta delle più importanti L'articolo Dalle maschere bianche dei deputati Pd ai gilet azzurri di Forza Italia: un anno di bagarre in Parlamento proviene da ...

"Terrorismo mediatico" : rimosso post Blog delle Stelle/ Forza Italia vs M5s : "vigliacchi offendono lo Stato" : 'Sotto attacco di terrorismo mediatico', rimosso post su Blog delle Stelle. Tutti vs M5s: l'ira di Fico e 'distanza' con Di Maio. Repliche di Renzi

Manovra - Lega a Forza Italia : 'Da voi macelleria sociale con Fornero' : "Forza Italia prova disprezzo per questa Manovra ed anche per noi della Lega? Se non ricordo male l'ultimo governo Monti lo appoggiò FI e la macelleria sociale che è iniziata con quel governo è ...

Contro la manovra Forza Italia lancia i gilet azzurri : Anche in Italia, come succede in Francia ormai da mesi, scenderanno in piazza i gilet. Ma non gialli, bensì azzurri, quelli di Forza Italia, che occuperanno le piazze Italiane a partire da gennaio per ...