Ford e la campagna “Ecotassa NO | Ecoincentivi SI”

Ford - Arriva la campagna "Ecotassa no - Ecoincentivi sì" : Nessuno dei modelli con grandi volumi di vendita della Ford rientrerà nell'ecotassa, l'imposta aggiuntiva che entrerà in vigore per tutti i modelli di nuova immatricolazione con emissioni superiori ai 160 g/km di CO2 a partire dall'1 marzo 2019. Nonostante questo la Casa dell'Ovale Blu ha deciso di proporre degli incentivi pensati per offrire a chi possiede un'automobile con almeno 10 anni di vita di poter acquistare una nuova vettura con sconti ...