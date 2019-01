Football americano | NFL 2019 | scattano i play-off Tabelloni e accoppiamenti Saints e

Il Capodanno nero del Football americano : Il football è ricco, il football è appassionante, il football è anche isterico e dipende solo dai risultati, in Europa come in America, che si giochi con un pallone sferico o ovale, coperti di armature e di caschi o solo di parastichi, il football è imponderabile, con i sei quarterback più pagati, dai 33.5 milioni di dollari di Aaron Rodgers ai 30 di Matt Ryan, ai 28 di Kirk Cousins ai 27.5 di Jimmy Garappolo, ...

Football americano : assegnati all’Italia i campionati europei under-19 2019 (24 luglio-3 agosto) : Una bella notizia per lo sport italiano: è stata assegnata all’Italia l’organizzazione dei campionati europei under 19 di Football americano 2019. L’evento, che si terrà a Bologna dal 24 luglio al 3 agosto prossimi e sarà presentato da Havas Sport&Entertrainment e FIDAF, sancirà l’esordio a livello organizzativo per la nostra nazione in questa kermesse, dopo che le ultime edizioni sono state disputate in Danimarca e ...

Football americano - definito il programma degli Europei Senior : l’Italia in seconda fascia : Non manca molto al ritorno della Nazionale italiana di Football Americano. Come viene riportato dal comunicato stampa della FIDAF, Fabio Tortosa, Responsabile degli Affari Internazionali della Federazione, è riuscito a garantire al Bel Paese e alla sua selezione un ruolo importante. “Abbiamo deciso di suddividere i Campionati Europei Senior in due cicli ben distinti: una fase denominata Regional (che avrà luogo negli anni dispari) e una di ...